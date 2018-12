Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata seara ca romanii care contesta actuala coaliție de guvernare nu au reprezentativitate și legitimitate. El a mai spus ca unii dintre protestatari, ”in loc sa puna mana pe o carte, se uita pe Facebook și-și imagineaza ca știu totul”, transmite…

- Tariceanu a spus in discursul sau ca textul rezolutiunii de la Alba Iulia ar trebui sa aiba pentru noi aceeasi insemnatate civica pe care declaratia de independenta o are pentru americani. "Daca este sa luam in serios ceea ce s-a petrecut la Alba Iulia in 1918 ar trebui sa aniversam nu doar…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a scris, intr-o postare pe contul de Facebook, ce a vorbit cu cu președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu in cadrul intalnirii de la Parlament. Oficialul european, lider al grupului politic ALDE, din care face parte si partidul…

- „Ieri, am avut o intalnire cu domnul Tariceanu in Bucureși. Am convenit ca singura cale pentru garantarea statului de drept in Romania este implementarea completa și necondiționata a tuturor recomandarilor Comisiei de la Veneția. Aceasta inseamna ca toate cele trei parți aflate in discuție - reforma…

- "Caline, iți dau un sfat prețios! Cred ca ar fi bine pentru toata lumea sa arați ca ai demnitate. Ce-ar fi sa fii om de stat și sa demisionezi din Parlament, sa arați ca nu te ascunzi dupa imunitatea parlamentara?! Nu ar fi prima oara. S-a intamplat și in 1996. (Parerea mea e ca Dragnea a…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- Intrebat cum comenteaza curentul din ce in ce mai mare care susține ieșirea Romaniei din UE, Calin Popescu Tariceanu spune ca „nu l-a remarcat”. „N-am remarcat un astfel de curent. In ceea ce ma privește, raman un pro-european convins, dar Romania nu trebuie sa se poziționeze in postura elevului care…