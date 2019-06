Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca si-a anuntat mai de mult intentia de candida la alegerile prezidentiale, dar nu si-a schimbat optiunea ca este cu mult mai utila o candidatura comuna din partea coalitiei de guvernare, urmand sa aiba discutii pe aceasta tema cu cei din…

- Conducerea ALDE se reuneste, miercuri, in doua sedinte, la Palatul Parlamentului, o decizie urmand a fi sustinerea candidaturii lui Calin Popescu Tariceanu, la prezidentiale. Potrivit unor surse, mai multi lideri din teritoriu ii vor propune lui Tariceanu sa isi asume candidatura la sefia statului,…

- Presedintele ALDE Sibiu. Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a scris, vineri, pe pagina de Facebook a filialei ca dezminte informatiile „eronate” potrivit carora Calin Popescu Tariceanu ar dori sa renunte la alegerile prezidentiale. „Toata aceasta neintelegere a pornit in urma unei declaratii facute la scurt timp…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat duminica, la sediul central al formatiunii, ca pentru a stabili un candidat comun al PSD-ALDE pentru alegerile prezidentiale este necesar un timp de reflectie si analiza. "Nu vreau sa-mi schimb punctul de vedere in aceasta privinta. Am hotarat ca…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca nu a înțeles ca anunțul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidențiale. Președintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide. De partea cealalta, președintele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, la Vaslui, cu ocazia prezentarii candidatilor partidului pentru alegerile europarlamentare, ca va discuta dupa alegerile europarlamentare despre o eventuala candidatura a sa la functia de presedinte al Romaniei.Prezentat de presedintele…

- Liviu Dragnea a reiterat, joi, ideea unei candidaturi comune din partea aliantei PSD-ALDE la alegerile prezidentiale ce vor avea loc la sfarsitul acestui an, fara sa excluda o candidatura a lui Calin Popescu-Tariceanu, iar o decizie in acest sens se va lua dupa europarlamentare. ''Am spus de…

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…