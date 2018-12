Calin Popescu Tariceanu, despre presedintele Klaus Iohannis. Am sperat sa nu mai avem al doilea Basescu“

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, l-a criticat duminica, la sedinta Consiliului National al PSD, pe presedintele Klaus Iohannis afirmand ca a sperat ca acesta sa nu fie "un al doilea Basescu". "Am...

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat duminica, la ședința Consiliului Național PSD, ca Guvernele conduse de Sorin Grindeanu și de Mihai Tudose au picat din cauza razboiului dus de pr...

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, in cadrul Consiliului National PSD, ca atitudinea unor lideri UE sau firme fata de tara noastra duce la opinia conationalilor ca suntem tratati ca o tara de mana a doua.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, la sedinta PSD de la Parlament, ca toti au sperat la un partener in presedintele Klaus Iohannis si nu la al doilea "Basescu", dar urmarile s-au vazut.

- "Am sperat și eu ca și dumneavoastra sa avem in președintele Romaniei un partener care sa ne ajute in stoparea erodarii și degradarii sistemului de justiție. Am sperat și eu ca și dumneavoastra sa avem in președintele Romaniei un partener pentru o Romanie puternica și demna in Europa. Am sperat și…

- Sute de persoane au participal vineri seara la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis, de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni. Politicieni, sefi de institutii, ambasadori si alte persoane publice au onorat invitatiile presedintelui.Potrivit Antena 3, printre marii absenti de la receptie,…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a oferit un pranz de lucru delegatiei conduse de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in Sala Tronului de la Palatul Regal, joi, 22 noiembrie. In acel loc, in urma cu doar un un an acolo a fost punctul central al funeraliilor de stat ale regelui Mihai…

- Membrii Comitetului Executiv al PSD au dat un vot de incredere pentru Liviu Dragnea, iar majoritatea a votat pentru sustinerea presedintelui PSD, au declarat pentru News.ro surse din partid. UPDATE 21:49 Dragnea reia atacurile la adresa “sistemului odios” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat,…