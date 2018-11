Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, tuna si fulgera dupa ce s-a aflat ca DNA il vrea urmarit penal pentru o presupusa mita in afacerea licentelor Microsoft. Liderul ALDE considera ca se pune in scena operatiunea "Salvati-l pe Lazar", iar unii oameni politici apeleaza la astfel de mecanisme…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la cererea de urmarire penala care ar fi fost emisa pe numele sau ca nu a primit nicio inștiințare. STIRIPESURSE.RO a publicat informația ca s-ar fi cerut urmarirea sa penala in dosarul Microsoft.Procurorii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la cererea de urmarire penala care ar fi fost emisa pe numele sau ca nu a primit nicio instiintare. In spatiul public au aparut informatii ca s-ar fi cerut urmarirea sa penala in dosarul Microsoft.

- Potrivit surselor citate, acuzatia se refera la perioada in care Tariceanu a fost membru al Guvernului. Potrivit posturilor Digi24 si Realitatea TV, care citeaza surse judiciare, este vorba despre presupuse fapte de luare de mita, pe care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi comis in perioada in care era…

- Parchetul General cere incuviintarea inceperii urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu, anunta Antena 3. Solicitarea a fost trimisa la Senat si este vorba despre acuzatii extrem de grave, in dosarul Microsoft.

- Calin Popescu Tariceanu a confirmat ca va participa marți, la ora 13, la audierile din comisia SPP. Fostul director al Serviciului de Protecție și Paza, Dumitru Iliescu, a declarat la audierile de saptamana trecuta ca Serviciul trebuia sa ia masuri in cazul supravegherii președintelui Senatului. „Ne-a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, marti, ca a primit in cursul acestei zile o scrisoare de la directorul SRI, Eduard Hellvig, pe care nu o poate da publicitatii, dar care nu contine...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca nu a fost "instiintat" despre o tentativa de asasinare a liderului PSD, Liviu Dragnea. "Amenintare cu moartea, asa oficiala, ca sa zic, nu am primit. Sigur ca, in ultima perioada, ca urmare a radicalizarii pozitiilor in societate, a unora…