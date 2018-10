Stiri pe aceeasi tema

- "In urmatoarele doua saptamani, pana cand legea va fi repusa in discutie, este timp sa gasim cele mai bune solutii si sa actionam conform unui principiu sanatos: 'masoara de doua ori si taie o data'. Deci sa nu ne grabim, ci sa trecem prin Parlament cea mai buna forma a legii. Mi-as dori ca aceasta…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara miercuri, referindu-se la proiectul legii offshore, ca deputații ALDE care fac parte din Comisia de industrii au „fost luați pe nepregatite cu serie de modificari prezentate la comisie in ultimul moment”. Potrivit informației transmise Romania…

- Ședința tensionata in cadrul coaliției de guvernare. Liderii PSD și ALDE sunt, de la ora 11, intr-o ședința in cadrul careia vor incerca sa cada de acord asupra formei finale a Legii offshore. Totul dupa ce in decursul acestei saptamani deputații ALDE au parasit ședința de comisii in care se dezbatea…

- Liderii coalitiei de guvernare Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu au reusit sa ajunga la un consens in legatura cu Legea offshore, la intrevederea de vineri din Parlament, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. Deputatii nu vor vota nici saptamana viitoare proiectul Legii offshore.

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima camera sesizata, Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra. Actul normativ fusese trimis la reexaminare de catre presedintele Klaus Iohannis. Legea privind unele masuri necesare implementarii operatiunilor petroliere…

- "Consideram ca legea supusa reexaminarii se impune a fi reanalizata de Parlament din perspectiva stabilitatii si predictibilitatii pe termen lung a cadrului legal aplicabil acestui sector si pentru evitarea potentialelor efecte negative. Totodata, apreciem ca prevederile legii supuse reexaminarii…

- Deputatul USR Nicusor Dan sustine ca, in forma adoptata de senatori, proiectul de lege off-shore nu-i permite tarii noastre sa castige cat ar trebui de pe urma exploatarii gazelor din Marea Neagra. In consecinta, mai spune acesta, proiectul ar trebui regandit si votat abia atunci cand el va oferi avantaje…