- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa din cadrul scolii de iarna a Tineretului ALDE, ca nu a contestat utilitatea SPP, dar informatiile aparute in ultima perioada ar putea fi luate in considerare pentru a infiinta o comisie de ancheta, decizia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va face publica decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi in plenul Parlamentului. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ministrul Justiției nu l-a informat in acest sens, informația aceasta afland-o din declarația de presa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- Liderii PSD si ALDE se reunesc astazi pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii SPP. Sedinta vine in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat, in repetate randuri pe Lucian Pahontu, seful SPP, ca se implica politic. Comisia de Aparare din Senat l-a invitat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 31 ianuarie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind prorogarea unor termene prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal2. PROIECT DE ORDONANȚA…

- Liviu Dragnea a dezvaluit ca "programul de guvernare nu a suferit modificari importante", in urma ședinței coaliției, de la Palatul Parlamentului."A fost o intalnire necesara pentru a discuta despre programul de maine. Doamna Dancila a prezentat fiecare membru propus pentru audierile de maine.…

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet s-au reunit duminica, in sedinta.Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de premierul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca va discuta cu presedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, in intalnirile directe pe care le vor avea, la fel cum va discuta si seful statului.

- Premierul desemnat Viorica Dancila va participa duminica la sedinta Biroului Politic Central al ALDE, nu vineri, cum era initial programat, a afirmat presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, la Parlament. Citeste si: Gabriela Firea, sfaturi pentru premierul desemnat inainte de CEx:…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu, discuta, la ora transmiterii stiri, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, intalnirea avand loc in contextul in care vineri CEx PSD va valida lista de ministri si programul de guvernare.

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 se va reuni marti intr-o sedinta in care va fi analizat raportul final pe aceasta tema."Maine, Comisia de ancheta pentru alegerile din 2009 va discuta raportul final",…

- Conducerea Spitalului Orasenesc Huedin, judetul Cluj, a declansat, luni, o ancheta interna dupa ce în spatiul public au aparut informatii potrivit carora brancardierii au pus pe capul unei paciente decedate un pampers, pentru a opri scurgerea unor secretii. Managerul Spitalului Orasenesc…

- Premierul interimar, Mihai Fifor a ajuns in urma cu scurt timp la biroul lui Liviu Dragnea. Fifor era impreuna cu secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru, anunta Romania TV.La scurt timp de la sosirea lui Fifor la sedinta coalitiei, liderul ALDE a parasit, insa , biroul lui Dragnea.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, intr-un interviu acordat Gandul.info si Mediafax, referitor la reactiile externe privind modificarile din sistemul judiciar, ca exista o informare superficiala a celor care au luat pozitie. "Constat cu regret ca exista o informare…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- Sedinta cruciala a coalitiei astazi. Sunt tensiuni mari între PSD si ALDE din cauza legii Casei Regale. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca România este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale nu pot pretinde…

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, de la tribuna Camerei Superioare, ca legile Justiției trebuiau modificate mai amplu și ca membrii Comisiei speciale au facut „o opera mult mai modesta”. Liderul ALDE i-a criticat pe magistrați, pe protestatari și pe reprezentanții opoziției,…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Simona Halep, Ilie Nastase și Ion Țiriac au fost prezenți in Parlamentul Romaniei pentru a discuta soarta Arenelor BNR. Ministerul Tineretului și Sportului dorește preluarea bazei sportive din Cotroceni, potrivit Digi 24, iar Țiriac, Nastase și Simona Halep, alaturi de Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice…

- ”Termen de depunere a amendamentelor: luni, 18 decembrie, ora 9:00. Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana pe 19 decembrie, ora 9:00”, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de Birou Permanent. El a spus ca cele doua acte normative - legea 304/2004…

- Principesa Margareta Principesa Margareta participa, luni, la sedinta solemna dedicata omagierii Regelui Mihai, unde va tine un discurs, potrivit reprezentantilor Casei Regale a Romaniei. UPDATE 16.00: Sedinta s-a incheiat cu un fragment din Poema romana de George Enescu. UPDATE 15.41: Isi prezinta…

- Intrebat intr-o conferinta de presa la Arad care este opinia sa in urma reactiilor SUA privind modificarile ce ar urma sa fie aduse legilor Justitiei, Tariceanu a declarat, joi, ca “sunt foarte multi care se pricep la fotbal, la politica, la justitie, si emit pareri”. “Eu prefer sa discut…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca luni, de la ora 15.00, se va desfașura o ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I. "Ședința va fi luni, începând de la ora 15.00. Am aprobat memorandumul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, intrebat fiind daca va participa la mitingurile organizate de PSD, ca ”nu este nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere”, desi ”lumea e libera sa protesteze”. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Rodeanu, Comisia de Aparare: Carmen Dan a compromis ancheta. Lipsa de discretie denota amatorism sau intentie Deputatul USR Bogdan Ionel Rodeanu a declarat, joi, ca "descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in ceea…

- Se cere demisia lui Liviu Dragnea, in plenul Camerei Deputaților. Opoziția l-a acuzat, miercuri, pe Dragnea, ca a incalcat Regulamentul celor doua Camere, prin declarația semnata și adresata Departamentului de stat al SUA. Ședința este condusa de vicepreședintele Florin Iordache, de la PSD, care a afirmat…

- Mesajul Departamentului de Stat al SUA referitor la legile Justitiei ar trebui citit in integralitate, a declarat marti presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, adaugand ca "In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi…

- Curtea Constituționala a respins solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu și a decis ca procurorii DNA pot ancheta hotarari de guvern. Astfel, CCR a decias ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Ancheta DNA in cazul Belina nu vizeaza oportunitatea,…

- Presedintii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, participa joi, in timpul dezbaterii motiunii de cenzura, la o reuniune a organizatiei de pensionari a PSD, care are loc la grupul deputatilor social-democrati din Camera Deputatilor, informeaza news.ro.Reuniunea Consiliului…

- Proiectele legilor Justitiei au fost dezbatute, miercuri, in cadrul Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si autorul OUG 13. Pana la sfarstiul saptamanii, draftul acestor legi ar urma sa fie gata.Mai bine de opt ore au durat discuțiile din comisia speciala,…

- Dezbatere cu scandal in comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției. Opoziția s-a retras de la discuții din cauza sutelor de pagini de amendamente pe care, spun liderii PNL, nu au timpul necesar sa le parcurga.

- Parlamentarii PNL au parasit miercuri lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justiției, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor și procurorilor. "Nu vrem sa participam la un simulacru de dezbatere", a afirmat senatorul…

- Comisia juridica va include pe ordinea de zi a primei sale ședințe propunerea legislativa referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. …

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca atitudinea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de a nu da curs invitației Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009 reprezinta o sfidare a instituției Parlamentului. Tariceanu a calificat drept…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sfideaza Parlamentul prin refuzul repetat de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, chiar si dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prezenta sa…

- Ședința de joi a Comisiei de ancheta a activitații ANRE din Camera Deputaților a fost una cu scântei. Nu au lipsit confruntarile tensionate, dar nici momentele de „drama“, departe de scopul anchetei, acela de a face lumina asupra cauzelor ce au dus la scumpirea gazelor și electricitații.…

- Niciunul dintre senatorii PSD - ALDE nu a fost prezent, miercuri, la sedinta Comisiei de aparare si ordine publica din Senat, acolo unde, pe ordinea de zi, a fost proiectul de lege care priveste achizitia sistemului de rachete Patriot. In lipsa senatorilor PSD - ALDE, sedinta nu a avut cvorum si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a susținut joi, in fața judecatorilor Curții Constituționale, sesizarea depusa de Calin Popescu Tariceanu in privința anchetei DNA declanșate asupra hotararii de Guvern din Dosarul Belina.

- CCR e in pronuntare pe "cazul Belina" Foto: Arhiva. Judecatorii Curtii Constitutionale au ramas în pronuntare asupra sesizarii presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, referitoare la ancheta DNA legata de modul în care au fost adoptate în Guvern hotarârile…

- Curtea Constitutionala discuta joi sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina. UPDATE 1: Tudorel Toader: DNA nu are competențe Ministrul Justitiei…

- Audierea lui Adriean Videanu este programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca pana la o decizie a instantei, orice persoana care e chemata in fata institutiilor de ancheta este nevinovata, afirmand ca au fost numeroase precedente care au aratat ”in mod clar o incercare de rasturnare a actualei coalitii”. …

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se va reuni luni la ora 13.30 pentru a o audia pe avocata Maria Vasii, dupa ce aceasta a a facut afirmatii legate de moartea suspecta a unui judecator. Pe ordinea de zi ar putea figura si supunerea la vot a reinvitarii lui Kovesi pentru a fi audiata,…