- Dupa ce Daniel Zamfir a zis ca Victor Ponta este un tradator și ca ALDE nu poate face alianța cu Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu a spus: ”Sunt colegi care nu au cea mai buna parere. Fiecare iși imagineaza ca exista o soluție ideala. In politica, rareori te intalnești cu soluții ideale”.…

- Norica Nicolai, presedintele Consiliului National al ALDE, si Sorin Cimpeanu, prim-vicepresedintele Pro Romania, au fost desemnati copresedinti ai Aliantei electorale. Prin protocolul incheiat de cele doua parți se precizeaza ca la nivel județean vor fi stabilite grupuri de sprijin pentru…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și liderul Pro România, Victor Ponta, au semnat, miercuri, un protocol de alianța electorala pentru alegerile prezidențiale din toamna, la care îl susțin pe Mircea Diaconu. Norica Nicolai și Sorin Cîmpeanu ar urma sa coordoneze campania…

- In ciuda murmurului in creștere din teritoriu, liderii Pro Romania și ALDE merg mai departe in așezarea unei alianțe politice care, intr-o prima etapa, exerseaza susținerea, fara prezența și fara sigle, in umbra, incognito a candidatului „independent” Mircea Diaconu. Miercuri, 28 august 2019,…

- "Alianta electorala are doi copresedinti. Maine vom semna. Vor fi Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, tocmai ca aceasta alianta are un scop bine definit, sustinerea candidatului Mircea Diaconu. Mircea Diaconu are dreptate: 'Cum zic eu ca sunt independent, cand vin doi fosti premieri si se asaza langa…

- Victor Ponta, considerat nașul reinvierii politice a lui Calin Popescu Tariceanu, pe care l-a facut, ca lider al PSD, președinte al Senatului, promite o noua imprietenire politica in zona de subsol a Europarlamentarelor, unde ALDE a ramas sub scorul de admitere. Pro Romania va colabora cu ALDE in cazul…

- Calin Popescu Tariceanu are discutii cu Victor Ponta pentru o alianta intre ALDE si PRO Romania, care l-ar putea sustine pe actorul Mircea Diaconu in alegerile prezidentiale. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania,…

- Teodor Meleșcanu a reacționat, miercuri, la anunțul lui Calin Popescu Tariceanu privind alianța ALDE cu Pro România. Senatorul ALDE și fostul ministru de Externe a afirmat ca partidul trebuie sa se poziționeze, neputând fi cu un picior în guvernare și cu unul în opoziție, potrivit…