Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu a declarat ca raportul Comisiei LIBE care indeamna statele membre UE sa aprobe rapid aderarare Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen va fi adoptat de PE in decembrie, insa are indoieli ca apelul va fi auzit si implementat. "Membri ai Parlamentului European reuniti ieri in Comisia pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca raportul Comisiei LIBE care indeamna statele membre UE sa aprobe rapid aderarare Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen va fi adoptat de PE in decembrie, insa are indoieli ca apelul va fi auzit si implementat.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se indoiește ca "va fi auzit și implementat" apelul Comisiei pentru libertati civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European ca statele membre UE sa aprobe rapid aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, apreciaza votul dat in comisia LIBE a Parlamentului European privitoare la proiectul de „Raport cu privire la aplicarea deplina a prevederilor aquis-ului Schengen in Bulgaria și Romania:

- Ministrii din UE ar trebui sa primeasca in cat mai scurt timp posibil Bulgaria si Romania in spatiul Schengen de libera circulatie, indeamna eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile LIBE , potrivit unui comunicat dat publicitatii luni pe site ul Parlamentului European, scrie Agerpres.ro.Eurodeputatii…

- Ideea de aderare in doua etape a fost respinsa Eurodeputatii din Comisia Libertatilor Civile (LIBE) din Parlamentul European au indemnat luni statele membre ale Uniunii Europene sa aprobe rapid aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, conform unui comunicat publicat pe site-ul Parlamentului…

- Ministrii UE ar trebui sa admita Bulgaria si Romania in spatiul Schengen lipsit de controale la frontiere, indeamna deputatii din Comisia pentru libertati civile, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni pe site-ul Parlamentului European, informeaza Agerpres. Deputatii au reiterat luni…

- Radu Tudor a anunțat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”, ca a primit un mesaj de la Sabina Iosub, in care este anunțat ca in ”Comisia LIBE din Parlamentul European a fost dat un vot acum cateva minute, un vot care reprezinta aplicarea deplina a prevederilor spațiului Schengen in Bulgaria…