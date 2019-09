Stiri pe aceeasi tema

- "Propunerea noastra este senatorul Iani Popa. Regulamentul spune ca presedintele Senatului este ales prin vot direct pe buletine de vot pe care sunt inscrisi candidatii in ordine descrescatoare, conform marimii grupurilor parlamentare. Fiecare grup poate face o singura propunere. Daca dvs persistati…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca PSD a avut un plan „marșav” pentru preluarea partidului sau, astfel incat premierul Viorica Dancila sa evite votul din Parlament pentru restructurarea Guvernului, scrie Digi24. Tariceanu l-a atacat pe Teodor…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat marți, la Parlament, deciziile pe care le-a luat partidul cu o majoritate „covarsitoare” de voturi:Propunerea ALDE pentru functia de presedinte al Senatului este Ion PopaMembrii ALDE care accepta functii publice in Parlament sau Guvern fara acceptul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca discuțiile de azi din Parlament, dupa demisia lui Calin Popescu Tariceanu din fruntea Senatului, au provocat uimire pe scena politica.Citește și: Rareș Bogdan, replica dura pentru Codrin Ștefanescu: ‘Nefericiților, acest…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" de la Mediafax, ca i-a propus premierului Viorica Dancila, luni dimineața, înainte de a anunța oficial retragerea de la guvernare a ALDE, sa plece împreuna de la Palatul Victoria."Sentimentul…

- S-A RUPT LANTUL DE IUBIRE DEMISII…Alianta Liberalilor si Democratilor Europeni a iesit de la guvernare, luni seara. Conducerea ALDE a cerut ministrilor sau altor demnitari, membri ai acestui partid, sa-si dea demisiile si sa treaca in Opozitie. Calin Popescu Tariceanu a demisionat din functia de presedinte…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca unii social-democrat își fac niște socoteli greșite fiindca mizeaza pe faptul ca ar fi atât de importanta șefia Senatului pentru el și ALDE, încât partidul pe care îl conduce nu va ieși de la guvernare. Acesta a spus ca „guvernarea…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in sedinta grupurilor reunite ale ALDE, ca fostul europarlamentar Renate Weber este propunerea partidului pentru functia de Avocat al Poporului, in conditiile in care lui Victor Ciorbea i-a exprimat mandatul. Victor Ciorbea a inaintat luni o adresa presedintilor Senatului…