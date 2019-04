Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, intr-o discuție cu jurnaliștii, joi, la Parlament, ca Rovana Plumb, ministrul Mediului, și Natalia Intotero, ministrul pentru Diaspora, ”trebuie sa iși dea demisia cat de curand”.

- Conform sondajului, in topul increderii conduce primarul Capitalei, Gabriela Firea cu 48% grad de favorabilitate. Pe locul doi se afla președintele Klaus Iohannis cu 42%. Podiumul este completat de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu, care au amandoi 39%. De remarcat ca Ponta și Tariceanu…

- Ședința importanta in coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a ținut de cuvant și a avut discuția promisa cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pe tema mandatului ministrului Justiției, Tudorel Toader.Citește și: Mircea Badea, DEZLANȚUIT la adresa soției lui Crin Antonescu: 'Sa fii, totuși,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea discuta in biroul sau din Parlament, la ora transmiterii acestei știri, cu consilierul economic al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, și cu prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu, potrivit Antena 3.La discuții a venit și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.…

- Bugestul de stat pe 2019 nu va fi adoptat nici marti, in Guvern. Sedinta anuntata initial, neoficial, de liderii PSD, nu va mai avea loc, astfel ca o data probabila pentru adoptarea proiectului ar putea fi vineri, 8 februarie. Intre timp, la Parlament au loc negocieri pentru sustinerea proiectului,…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a precizat, miercuri, referitor la decizia Curții Constituționale privind legea inițata de el și de Liviu Dragnea cu privire la desecretizarea protocoalelor SRI, ca trebuie așteptata motivarea Curții și „trebuie gasite soluțiile legale și constituționale…

- Liviu Dragnea a anunțat zilele trecute printr-o postare pe Internet ca „Viitorul suna bine”. Liderul PSD a convocat o ședința la care a participat ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici, ministrul Economiei Niculae Badalau, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și consilierul premierului Darius Valcov.Consilierul…

- Viata politica se invarte in jurul unui foarte redus numar de personaje. Prin natura functiei se afla mereu in centrul atentiei presedintele republicii, primul ministru, presedintii celor doua camere ale parlamentului, liderii partidelor parlamentare, iar in mod exceptional ministri, functionari publici,…