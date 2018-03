Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020."Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile…

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, vicepresedinte al ALDE, a afirmat vineri, la Pitesti, ca cel mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale din 2019 este Calin Popescu-Tariceanu, care a demonstrat prin activitatea sa ca poate sa-i reprezinte pe romani. In opinia sa, alegerile pentru…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Alegerile din Italia arata cu destula claritate directia castigatoare in politica europeana: populismul. Dupa Austria, iata ca Italia alege antisistemul, lupta impotriva coruptiei si nu in ultimul rand respingerea strainilor care le-au invadat tara in ultimii ani. Daca ar fi sa cautam o formatiune cu…

- Eveniment pro-european, in Arges. Astazi, steagul Uniunii Europene, primit de la Parlamentul European, de la Bruxelles, soseste la Pitesti. Momentul va fi urmat de un miting de protest la adresa Guvernului Dancila.

- Calin Popescu-Tariceanu este a doua oficialitate a statului roman cu care prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, - interesat in special de ce se intampla cu justiția in Romania - a purtat discuții in cursul vizitei sale.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Conferința cheie la Bruxelles In contextul in care instituțiile de la Bruxelles dezbat masurile legislative cuprinse in Pachetul de Mobilitate, europarlamentara PSD Claudia Țapardel a organizat la Parlamentul European conferința "The Mobility Package - Stricking the right balance between workers…

- Președintele ALDE Pitești, Robert Tudorache, a fost prezent, in calitate de secretar de stat la ministerul Energiei, la semnarea acordului intre Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN) și Comisariatul pentru Energie Atomica (CEA) din Franța. Evenimentul a avut loc la sediul ICN din Mioveni. Colaborarea…

- Fostul premier spune ca nu va candida la viitoarele alegeri prezidențiale, ci la cele din 2024. "Da, ma mai gandesc la alegerile prezidențiale, in 2024. Nu voi candida la alegerile din 2019. Sa mai traim pana in 2024. Poate in 2024 sau 2029. Vom vedea, sa traim pana atunci. Batran noi voi…

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca PSD este un partid serios care conteaza in Romania, drept pentru care „e corect sa vina cu propunere de candidat la Presedintie”.

- In urma selectiei nationale, Maria Ioana Hanzu a fost desemnata sa reprezinte Romania in la Miss Europe World 2018. Competitia se va desfasura anul acesta in Beirut, Liban, in perioada 23 februarie - 14 martie. La concurs vor participa 40 de candidate din tot atatea tari.

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Reacție absolut șocanta a unui șofer, filmat la scurt timp dupa ce a ieșit cu mașina in decor de pe autostrada București – Pitești! Barbatul de 20 de ani nu poate sa lege un cuvant și tremura tot, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns in camp, de pe autostrada. Surse din poliție spun ca tanarul…

- Conferinta tinerilor maghiari din Romania MIERT, care cuprinde mai multe asociatii din diferite parti ale tarii, a finalizat recent selectia a sase persoane care vor urma o stagiatura de cinci saptamani in Parlamentul European si vor lucra la cabinetul europarlamentarului Iuliu Winkler. Potrivit liderului…

- Președintele ALDE Pitești, secretar de stat in ministerul Energiei Robert Tudorache a participat, in acest weekend, la Școala de Iarna a TLDE de la Sinaia. Robert Tudorache a participat, cu aceasta ocazie, impreuna cu deputatul Andrei Gerea, vicepreședinte ALDE la nivel național, de președintele ALDE,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la scoala de iarna a TLDE, ca ALDE „e singurul partid liberal din Romania”, iar PNL a ramas doar cu numele. De asemenea, acesta afirma ca PNL este „ca o fata in casa statului paralel”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Calin Popescu Tariceanu considera ca "ar fi greu de imaginat ca un lider al Partidului Democrat din Statele Unite in vizita la Bruxelles sa afirme despre criticile dure pe care presedintele republican Trump le-a adus Departamentului de Justitie din SUA, nu mai devreme de saptamana trecuta, ca reprezinta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu va susține sambata, 10 februarie a.c., la ora 16.30, o conferința de presa, la finalul lucrarilor Școlii Politice de Iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților (TLDE), care are loc la Sinaia, jud. Prahova. In cadrul Școlii Politice de…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD ALDE, potrivit Digi 24.Decizia de a dezbate in sesiune plenara situatia justitiei din Romania a fost luata in 18 ianuarie in Parlamentul…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a adresat, in acest weekend, o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, dupa ce europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au organizat o expoziție fotografica despre protestele din Romania, unde au afișat imagini prin care sunt incalcate prevederile Directivei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a susținut o conferința de presa pentru lamuri acuzațiile legate de colaborarea SRI-presa-justiție. Invitat la declarații a fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate…

- Pentru un jurnalist sportiv din Arges devine o reala provocare ideea de a lansa o critica, oricat de mica la adresa echipei de baschet. Este ca si cum am locui in Coreea de Nord si am indrazni sa iesim din cuvantul lui Kim Jong-un. La orice esec al echipei de baschet trebuie sa inchidem ochii si…

- Comisia Europeana a reacționat dupa scrisoarea trimisa de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la Bruxelles. Oficialii Comisiei sunt "foarte bine informați despre evoluția legilor justiției și a Codurilor Penale", se arata intr-un raspuns la scrisoarea trimisa de

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania, potrivit News.ro. Intrebata…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situația justiției din Romania. Decizia a fost luata joi in Parlamentul European la Conferința președinților, compusa din liderii grupurilor politice și președintele Parlamentului. Decizia apare…

- Eugen Tomac, președintele executiv al PMP, a fost prezent joi, 18 ianuarie, la Pitești. La sediul PMP Argeș a avut loc intalnirea regionala ținuta de Eugen Tomac, alaturi de președintele PMP Argeș, Catalin Bulf, dar și parlamentari de Teleorman, Ialomița, Caraș – Severin, Prahova și Dambovița. Eugen…

- Exces de zel din partea unui politist de la Politia Transporturi Feroviare din Arges. In data de 5 decembrie 2017, in toate pietele din Pitesti s-a organizat o razie a politiei, actiune la care au participat si politisti de la Transporturi Feroviare. A fost nesansa unei batrane din comuna Babana care…

- Consultari pentru desemnarea premierului, dupa demisia lui Mihai Tudose. Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, incepand cu oora 12.00, cu partidele din Parlament, primii care vor intra la discuții fiind cei de la PSD. Social-democrații merg cu propunerea Viorica Dancila, in timp ce Opoziția…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEXN) a decis sa o propuna pe Viorica Dancila pentru functia de premier dupa ce Mihai Tudose a fost mazilit. Reactia din Parlamentul European e una extrem de vehementa. Chiar europarlamentarul PSD, Catalin Ivan a 'distrus-o' pur si simplu pe Dancila.Citește…

- Presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, vine cu dezvaluiri din cadrul sedintei PSD care s-a solutionat cu propunerea Vioricai Dancila in functia de premier. „Au fost mai multe propuneri, mai multe discutii, au fost foarte multe intrebari si multe cerinte. Doamna Dancila a raspuns din punctul…

- Fostul fotbalist roman, Adrian Mutu s a nascut pe 8 ianuarie 1979, la Calinesti, judetul Arges, Romania. Supranumit Briliantul, Adrian Mutu a jucat pe postul de atacant sau extrema stanga, informeaza Wikipedia.org. Este cel mai bun marcator din istoria nationalei Romaniei, cu 35 de goluri inscrise,…

- In cadrul ședinței au fost evidențiate progresele inregistrate in procesul de pregatire a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care țara noastra il va exercita timp de șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, fiind totodata stabilite liniile de acțiune necesare continuarii…

- Trenul Regal al Romaniei a fost comandat de Regele Ferdinand I al Romaniei in anul 1926 la uzinele Ernesto Breda / Construzioni Meccaniche din Milano. El a intrat in serviciul Casei Regale a Romaniei in 1928, la un an dupa moartea Regelui Ferdinand. Primii zece ani din istoria trenului sunt…