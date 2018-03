Calin Popescu Tariceanu: Cei care critica guvernarea sa nu uite ca Romania are cea mai inalta crestere economica din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa si ca daca ar fi fost ceva gresit economic, atunci nu ar fi existat "aceasta cifra impresionanta". El a mai…

- Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca mediul de afaceri este preocupat de schimbarile din zona fiscala, astfel incat doreste sa ii transmita ca nu vor fi schimbari majore in 2018. "Anul acesta si anii viitori vor fi ai…

- Am vorbit zilele acestea despre discursul lui Liviu Dragnea ținut la congresul PSD. In masura in care social democrații domina electoral spectrul pe care in mod convențional il denumim de stanga și in masura in care Liviu Dragnea și-a afirmat la congres dominația asupra social democraților, putem…

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea la Congresul PSD ca Portul Constanța trebuie sa devina principala poarta de intrare in Europa ”chiar daca se vor supara unii”. Dragnea se referea la Olanda, care incearca sa mențina Portul Rotterdam drept cel mai mare centru economic maritim al Europei.Citește…

- Remus Borza nu exclude un asemenea scenariu, dimpotriva. Astfel, potrivit deputatului Klaus Iohannis are toate șansele sa devina președinte al Consiliului European. Remus Borza și-a argumentat afirmația, precizand ca Iohannis ”se contopește in portretul” unui inalt demnitar european. „Putem…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este ”suveran ca institutie legiuitoare”. ”Cine are urechi de auzit,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui - n.r.)…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in discutie in cadrul coalitiei si a Guvernului. Totodata, el a subliniat, in cadrul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. "Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat sambata, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca in prezent Romania este caracterizata prin lipsa de viziune si a obiectivelor clar definite si ca nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor nationale. “Romania de astazi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri mari.…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Declinul demografic este una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta Romania, iar Argesul nu face exceptie. Populatia judetului a scazut continuu dupa 1990, factorii fiind mai multi: migratia externa, reducerea numarului ...

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus ca Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru AGERPRES presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus…

- Romania are pentru 2017 cea mai mare crestere economica din Europa: 7 la suta. Insa ultimele evolutii sunt sub asteptari. Si avem toate semnele ca petrecerea s-a cam terminat, comenteaza „Business Club”.

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut de doua ori mai rapid in luna ianuarie 2018 decat pe ansamblul anului 2017, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Romania, informeaza Reuters. Un numar de…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu va susține sambata, 10 februarie a.c., la ora 16.30, o conferința de presa, la finalul lucrarilor Școlii Politice de Iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților (TLDE), care are loc la Sinaia, jud. Prahova. In cadrul Școlii Politice de…

- Benzina si motorina au continuat sa se scumpeasca si in ultima saptamana la pompele din Romania, urmand trendul european, dar mult peste cresterea medie din Uniunea Europeana. In prima luna care a trecut din acest an, preturile au crescut cu 3,8 , potrivit economica.net.Daca socotim preturile in euro,…

- ”Aceasta noua Constituție trebuie sa prevada, in mod obligatoriu, ca forma de guvernamant a Romaniei este monarhia constituționala, in baza Normelor Fundamentale ale Casei Regale a Romaniei, stabilite de ultimul Suveran legitim, Majestatea Sa Defuncta Regele Mihai I. Prerogativele viitorilor monarhi…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a afirmat, miercuri seara, la Romania TV, ca nu a participat la discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre Liviu Dragnea, președinte al PSD, și președintele Klaus Iohannis.

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminca, dupa ședința grupurilor parlamentare PSD și ALDE, ce a avut loc la Palatul Parlamentului, ca printr-o relatie „solida” Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania” si se va castiga „lupta cu statul paralel”.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Deputatul PNL Ioan Balan este de parere ca actuala coalitie de guvernare PSD-ALDE nu este doar o frana in calea dezvoltarii Romaniei, ci trage in spate tara. Prin cele trei crize politice generate din interior, Romania s-a indepartat de Europa, iar numirea in fruntea Guvernului a unei persoane care…

- Modificari in proiectul de guvernare. Tariceanu: Romania nu trebuie sa ramana "o tara furnizoare de mana de lucru ieftina" Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- Anul 2018 este anul marilor provocari, atat profesionale, cat si personale, pentru diva Oana Zavoranu! Nonconformista vedeta este decisa sa devina mama, dar nu pe cale naturala, ci cu ajutorul unei mame purtatoare, asa cum a procedat si Kim Kardashian cu cel de-al treilea copil!

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, lun seara ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice. „Din moment ce…

- Primul Campionat European de atletism in Romania. Evenimentul are loc in mai, la Timișoara. Campionatul European de 24 de ore alergare, a carui a 22-a editie se va desfasura pe 26-27 mai la Timisoara, pune Romania pe harta marilor campionate de atletism, dupa cum a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Prima sedinta de Guvern din 2018. Tudose: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit nu va fi Premierul Mihai Tudose le-a urat ministrilor, miercuri, la inceputul primei sedinte din acest an, ”un an rodnic”, apreciind ca ”linistit in mod cert nu va fi”. "La multi ani pentru cei cu care…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc este discutata de ”foarta multa vreme” si ca este deschis dialogului, afirmand ca in ceea ce priveste drepturile minoritatilor Romania este un exemplu pozitiv in Europa.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput luni o vizita de stat in China printr-o escala la Xian, fostul punct de plecare pe Drumul Matasii, manifestandu-si astfel sprijinul fata de proiectul chinezesc "Noile drumuri ale matasii" prin Eurasia, relateaza AFP. Sosit aici la ora locala…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- In noiembrie, din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani au reprezentat 80,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,9%. "In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, ideea președintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, privind un referendum care sa ia in calcul schimbarea formei de guvernamant cu monarhia constitutionala, precizand ca ”merita o dezbatere cat mai ampla la nivelul societatii”. Președintele…

- Lucrurile nu sunt atat de roz in Romania, in ciuda creșterii economice a țarii, potrivit agenției Bloomberg. Celebra publicatie economica si platforma de analize a anunțat ca, desi Romania inregistreaza cea mai rapida crestere economica din Europa, in spatele ei se ascunde o saracie categorica, informeaza…