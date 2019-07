Călin Popescu Tăriceanu, candidatul ALDE la prezidențiale ALDE a votat, astazi, in ședințele forurilor statutare, ca liderul partidului Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul la prezidențiale, decizia fiind luata in unanimitate. ALDE s-a intrunit de la ora 13.00 in ședința BPEx al partidului, urmata de reuniunea Delegației Permanente Naționale a formațiunii. Calin Popescu Tariceanu a mulțumit colegilor sai pentru incredere și a […] Articolul Calin Popescu Tariceanu, candidatul ALDE la prezidențiale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

