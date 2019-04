Călin Popescu Tăriceanu: Avem în vedere această posibilitate de a face o restructurare a Guvernului "Vedem ce urmeaza in continuare. (...) Avem in vedere aceasta posibilitate de a face o restructurare a guvernului care sa ii permita premierului o miscare mai ampla si care sa evite piedicile pe care ar putea sa le puna presedintele", a spus Tariceanu miercuri la Antena 3.



El a explicat insa ca, spre deosebire de numire, revocarea unui ministru nu poate fi "contracarata" de presedinte.



"Revocarea unui ministru este atributul exclusiv al premierului. Aceasta decizie nu poate fi contracarata de presedinte. Este o decizie a CCR explicita, clara in acest sens. Unde poate presedintele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

