- Audiere importanta marti in Parlament! Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, urmeaza sa se prezinte, dupa sedinta de plen comun a celor doua Camere, la Comisia de control al SRI din Parlament. Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control a SRI, a devoalat care vor fi zilele marilor audieri, explicand…

- Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si daca acesta e angajat SRI. Totodata, comisia vrea sa stie relatia SRI- DNA Ploiesti.

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Saptamana viitoare va fi audiat la comisia SRI presedintele Senatului,…

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a declarat sambata, la Sinaia, ca se poate discuta despre inființarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Paza și Protecție (SPP), avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca a primit invitatie sa se prezinte la comisia SRI de la presedintele acesteia, senatorul PSD Claudiu Manda, si va merge, afirmand ca nici nu i-a trecut prin cap sa nu se prezinte.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine....

- "Socialistii grupati in PSD-ALDE isi continua ofensiva de a-si largi bazinul electoral. Mai nou, doresc sa ofere Casei Regale statul de institutie publica, adica sa ii transforme pe membrii Casei Regale in asistati social care sa primeasca fonduri din taxele si impozitele platite de cetatenii Romaniei",…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Darius Valcov, numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, este "foarte competent" si spera ca acesta sa isi poata aduce contributia in Cabinetul Dancila.Intrebat despre cooptarea lui Valcov in echipa…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca actiunile miliardarului american George Soros prin care "o minoritate galagioasa" doreste sa-si impuna punctul de vedere in pofida majoritatii reprezinta "un demers pervers". El a facut aceasta declaratie in contextul in care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara "nu este in momentul de fata un element de ingrijorare". "Japonia s-a luptat ani de zile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat vineri informatia aparuta in spatiul public privind existenta unui mandat de supraveghere pe numele sau in 2014, subliniind ca acesta a vizat perioada campaniei electorale dinaintea alegerilor prezidentiale. "Interceptarea, evident,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca "nu vede sensul" convocarii unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea, de catre Parlament, a modificarilor propuse pentru Codurile Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, intrucat termenul…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca PSD și ALDE nu sunt de acord cu amendamentul trecut in Comisia de Buget la Legea bugetului de stat pe 2018 prin care se transfera 100% din banii colectați din impozitul pe venit catre Unitațile Administrativ Teritoriale.”Acel amendament…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la finalul sedintei Biroului Permanent, ca senatorii pot depune amendamente la legile justitiei pana luni la ora 09:00, urmand ca raportul comisiei sa fie depus marti dimineata.

- Biroul Permanent al Senatului a aprobat joi o procedura de urgenta accelerata pentru dezbaterea legilor Justitiei in forul decizional. Senatorii vor putea depune amendamente doar pana luni dimineata, iar raportul va fi elaborat in maximum 24 de ore. "Termen de depunere a amendamentelor: luni,…

- ”Termen de depunere a amendamentelor: luni, 18 decembrie, ora 9:00. Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana pe 19 decembrie, ora 9:00”, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de Birou Permanent. El a spus ca cele doua acte normative - legea 304/2004…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti, la Arad, despre modificarile aduse legilor Justitiei, aratand ca acestea sunt necesare “pentru consolidarea Justitiei”. “E la moda sa discutam despre coruptie, dar din pacate lumea vede doar coruptia financiara. La…

- "In perioada urmatoare, printre persoanele pe care intenționam sa le invitam la comisie sa se regaseasca domnul Traian Basescu, domnul Calin Popescu-Tariceanu, care era vicepreședinte CSAT in 2005, domnul Coldea și domnul Maior. Nu am stabilit un calendar in acest sens, dar a fost o decizie a comisiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat luni ca statul de drept reprezinta inca "un deziderat" pentru Romania. "Daca ar fi stat de drept, atunci multe lucruri nu s-ar fi intamplat. Nu am avea manifestatii neautorizate, nu am avea profesori batuti in scoli, nu am avea persoane…

- USR cere demisia lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu-Tariceanu de la conducerea celor doua camere ale Parlamentului, dupa ce Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca isi exprima „preocuparea” in legatura cu modificarile legilor justitiei. „USR cere coalitiei PSD-ALDE sa aleaga intre…

- Decizia a fost luata de conducerea Parlamentului. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca a fost majorat si timpul de dezbatere. Parlamentarii UDMR se vor abtine la motiunea de cenzura.