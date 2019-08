Călin Popescu Tăriceanu, atac la Klaus Iohannis: Poporul are dreptul să ştie "Pe langa multe stiri fierbinti si nu toate optimiste, din pacate, ziua de ieri, duminica, ne-a adus si o informatie-bomba: se pare ca, pentru prima oara in mandatul de Presedinte , dl Iohannis a fost de gasit la locul de munca in week-end. Sa nu ne bucuram prea devreme, insa. Domnia sa nu a stat la slujba ca sa munceasca. A stat la pozat. Dupa toate probabilitațile, dl. Președinte folosește sediul instituției pentru treburi personale, mai exact pentru setul de fotografii electorale, care urmeaza sa devina curand postere si bannere. Nu am auzit de un asemenea precedent in ultimii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

