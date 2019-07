Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, îl acuza pe seful statului Klaus Iohannis ca intentioneaza sa transforme referendumul consultativ în "cea mai teribila arma politica" împotriva celor care au alte opinii, scrie Agerpres. "Mecanismul referendumului…

- "Ioan Mircea Pascu, politician cu experiența și fost vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a PE, a fost propus de Guvernul Romaniei sa ia locul Corinei Crețu in postul de comisar european, pana la finalul mandatului actualei Comisii Europene. Dl. Juncker nu s-a putut opune, deși ar fi…

- ''Ieri, de ziua sa, dl Klaus Werner Iohannis și-a facut un cadou "instituțional": și-a convocat susținatorii devotați pentru semnarea unui pact ilegitim și imoral – din motive pe care le-am expus deja miercuri – menit sa alimenteze, la nivelul publicului, impresia ca domnia sa lucreaza. In…

- Deputatul Alexandru Andrei, care a demisionat in februarie din PSD, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca va activa in grupul parlamentar PNL. "Nu am facut aceasta mișcare politica in urma unor calcule politicianiste, nu sunt un oportunist", a dat asigurari parlamentarul de Giurgiu. "Din respect fața…

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca partidul a mai trecut prin asemenea perioade grele, si i-a cerut premierului Viorica Dancila sa nu isi depuna mandatul de premier. "Nu trebuie cedata guvernarea", a spus liderul PSD, vizibil nervos. "Votul de astazi, vorbim despre exit-poll-uri, nu sunt niste…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Primul roman care a votat este Dan Coroian-Vlad. El susține ca a votat impotriva hoției. "1-0 impotriva hoției! Acum 4 ani,…

- „Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu!” iși incepe președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, un lung mesaj postat joi pe Facebook, prilejuit de vestea trista, care, spune el, „ne-a innegurat chiar perioada sarbatorii Pascale”: moartea designer-ului vestimentar intr-un tragic accident rutier.…