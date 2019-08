Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis e incapabil sa reactioneze uman, iar dovada e ca nu si-a intrerupt discursul de Ziua Marinei, cand un militar american a lesinat. Acesta a precizat ca a vazut doar „un robot care si-a recitat textul in virtutea softului…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut joi demisia ”necondiționata” din funcție a președintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza de ”grave tentative de abatere a Romaniei de la normele statului de drept universal”. Solicitarea, formulata pe Facebook de Tariceanu, vine dupa ce Curtea Constituționala…

- Liderii PSD-ALDE se reunesc la Parlament intr-o sedinta a coalitiei. Premierul Viorica Dancila, dar si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu vor discuta despre pactul politic propus de presedintele Klaus Iohannis.

- Viorica Dancila a anunțat ca luni, de la 10.00, va avea loc ședința coaliției de guvernare, iar de la 12.00 va începe Biroul Permanent Național al PSD. Președintele interimar la PSD a precizat ca BPN al partidului se va reuni în fiecare zi de luni a saptamânii, iar CEx va fi organizat…

- Calin Popescu Tariceanu a vorbit cu Liviu Dragnea, dar doar prin mesaje! Liderul ALDE a discutat cu fostul sau omolog de la PSD in ziua in care Dragnea a fost condamnat la inchisoare și a ajuns dupa gratii. Șeful Senatului nu e de acord cu decizia judecatorilor de la ICCJ in cazul lui Dragnea.”Dupa…

- Guvernul pregatește noi nume pentru cle trei ministere la care se afla in prezent miniștri interimari. De altfel, ALDE ar putea cere lui Calin Popescu Tariceanu sa treaca in opoziție alaturi de Victor Ponta și celelalte partide. Intrebat cum vede aceste scenarii, jurnalistul Sorin Roșca Stanescu…