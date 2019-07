Călin Popescu Tăriceanu, atac furibund pe Facebook: "Mai răsfiraţi, băieţi!" "Au trecut doua zile de la reuniunea dedicata desemnarii noilor șefi ai forurilor de la Bruxelles și nu am vazut inca necesara conferința de presa a dlui Klaus Werner Iohannis, in care sa transmita poporului ce a negociat acolo și cu ce rezultate. Nu am vazut nici macar anunțul unei asemenea conferințe, pentru viitorul imediat. Ca și cum acțiunea de la Bruxelles ar fi totuna cu escapadele la ski ale domniei sale, adica ceva ce-l privește strict și personal. Este inacceptabil ca romanii sa nu știe cu ce mandat merge președintele la asemenea reuniuni inalte, cum este inacceptabil… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

