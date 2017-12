Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, pe Facebook, ca spera ca noul an sa fie unul al solidaritatii intre romani, chemandu-i pe acestia sa „colaboreze pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…

- 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei. Parlamentul…

- Daniel Dragomir a comentat scandalul interceptarilor facute de DNA asupra mai multor personaje politice, printre care Calin Popescu Tariceanu, Ecaterina Andronescu sau Eugen Teodorovici."Domnul președinte al Senatului a zis ca nu a fost anunțat, domnul Teodorovici la fel. Acest caz de poliție…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul.

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza modificarilor…

- La sfarșitul dezbaterilor generale pe modificarile aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a apostrofat de mai multe ori pe senatorii USR care vociferau și transmiteau live, pe Facebook, ședința Senatului. Apogeul a fost atins cand liderul…

- Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta si a patriarhului Daniel. Au fost prezenti fostii sefi ai statului Emil Constantinescu si Traian Basescu, premierul Mihai Tudose, membri…

- "Aceste proteste, care la inceput reprezentau intr-un fel ceea ce numim societatea, societatea civila, in fine, oameni care aveau anumite lucruri cu care nu erau de acord, dar erau apolitice, au devenit, in acest moment, in mod vadit foarte politice. (...) Ele au devenit niste proteste la care partidele…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj emotionant pe Facebook dupa vestea potrivit careia Majestatea Sa, Regele Mihai I, s-a stins din viata. Liderul ALDE sustine ca Regele Mihai va ramane un simbol pentru romani si transmite condoleante Familiei Regale. Citeste si: Klaus…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Mesajele alesilor clujeni de Ziua Nationala De Ziua Nationala a Romaniei, mai multi parlamentari clujeni au postat mesaje pe retelele de socializare. ZIUA de CLUJ va arata mesajele transmise de mai multi parlamentari de Cluj de 1 decembrie, Ziua Nationala a Romniei Daniel Buda: Trebuie…

- Liderii politici s-au folosit de rețelele de socializare pentru a transmite romanilor mesaje de Ziua Naționala. De la premierul Mihai Tudose, la reprezentanții opoziției, politicienii au vorbit despre idealul național, viitorul Romaniei și necesitatea respectarii valorilor tradiționale. Liderii politici…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. „SUA iși exprima mulțumirea pentru parteneriatul strategic pe care il avem cu Romania. Le dorim tuturor romanilor pace, dar, in același timp celebram alaturi de ei unitatea de…

- "Sarbatorim Ziua de 1 Decembrie, amintindu-ne valorile si idealurile pentru care au militat inaintasii nostri in anul 1918. Dorinta de libertate, de autodeterminare si de a aduna pe toti romanii sub un singur steag. Astazi, traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate,…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si în Piata Victoriei din Bucuresti, precum si în Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut o analiza dura dupa ce seful Camerei Deputatilor si seful Senatului au trimis un comunicat drept replica la mesajul Departamentului de Stat american. Iar concluzia ziaristului e clara: statul paralel din Romania este reprezentat de Statele Unite. Ironic,…

- "S-a incercat diminuarea importantei comunicatului Departamentului de Stat. Vreau sa stiti ca aceasta pozitie este pozitia oficiala a SUA, de la presedintele Trump, pana la orice demnitar al statului american. (..) El (n.r. comunicatul de presa) este expresia neincrederii si cine crede ca Departamentul…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- Conducerea PSD se reuneste de urgenta, la ora 12:00, dupa mesajul dur al Departamentului de stat al SUA cu privire la modificarile propuse la legile justitiei. In aceasta dimineata, o mica sedinta a avut loc si in biroul presedintelui Senatului. Calin Popescu Tariceanu a discutat cu ministrul de Externe,…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie; Laura Codruta Kovesi, cere Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu…

- "Tot ce face DNA in ultima perioada este limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva. DNA a devenit un jalnic instrument politic. Din ce in ce mai multi romani vad asta, este grav pentru ca duce la lipsa increderii intr-o institutie fundamentala- justitia. Face mult rau si asupra imaginii…

- Mai zilele trecute, pe site-uri și pe televiziuni, a circulat, intocmita dupa metoda de lucru tipica gazetarului roman de școala noua – copy paste, adica - știrea potrivit careia, marți 7 noiembrie 2017, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților,…

- Potrivit unui comunicat al Senatului, remis Agerpres, Calin Popescu-Tariceanu a subliniat importanta pentru Romania a sprijinului oferit de Biserica Catolica cetatenilor romani ce traiesc temporar in afara tarii, in special in Vestul Europei, in privinta pastoratiei pentru familiile catolice si,…

- Pe principiul unde lovește președintele, pupa liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este "un om foarte echilibrat", un politician pe care il respecta foarte mult. Laudele lui Dragnea pentru președintele Senatului au venit la scurt timp dupa…

- Sectorul de distributie si transport a urcat pe locul al treilea in anul 2016, cu o cifra de afaceri de peste 75 de miliarde de lei, devansand sectoare precum constructiile, productia sau furnizarea de energie sau intermedierea financiara, a declarat, joi, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- "Ma adresez acum in mod special generatiei tinere, dumneavoastra, studentilor la ASE - probabil ca o parte dintre voi se vor angaja, iar o parte veti deveni intreprinzatori. O sa ma inrebati - da, dar de unde sa obtinem bani, nu avem capital. Intr-adevar, este dificil sa pornesti in afaceri fara…

- Intr-un comentariu, intitulat „Fake news.ro și Milițienii Opiniei” si postat pe contul de Facebook, senatorul PSD, Serban Nicolae, acuza agentia de presa News.ro de dezinformare. Potrivit Digi24, Acesta aduce cateva precizari referitor la declaratiile sale de luni si ii eticheteaza pe criticii sai…

- Acesta a sustinut ca existenta tronsonului de autostrada care permite legatura dintre Constanta si partea de vest a tarii va aduce un plus de dezvoltare pentru toate orasele care se afla de-a lungul Coridorului 4 paneuropean. "Eu nutresc speranta ca proiectul pentru completarea Coridorului…

- Proiectul de modificare a Legilor Justitiei, pasat recent de Tudorel Toader de la minister direct la Parlament, le-a atras atentia romanilor, care duminica au organizat un mars prin care vor sa-si arate dezaprobarea si sa le aminteasca celor de la Putere ca inca sunt cu ochii pe ei. Evenimentul…

- Astazi, in comisia Primariei Municipiului Bucuresti, se discuta despre “combaterea tantarilor pe anul 2017”. Este aproape luna noiembrie si asa stie conducerea Primariei sa pastoreasca orasul. 230 230 0 230 0 0 Tot astazi, dupa o vara torida in care Bucurestiul a fost invadat…

- Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a lui Calin Popescu Tariceanu, se afirma ca atât el, ca presedinte al Senatului, cât si ALDE vor face uz de toate mijloacele constitutionale pentru ca România sa redevina un stat de

- Mirel Palada a trimis o scrisoare conducerii Senatului, in care relateaza ca, in emisiunea din 13 septembrie, la B1TV, senatorul Mihai Gotiu l-a insultat folosind in repetate randuri cuvinte precum ”mincinos”, ”nesimtit” si ”o nesimtire totala”. ”In calitatea sa de invitat in aceasta emisiune…

- Proiectul de buget pentru anul viitor se va încadra în limita deficitului maxim de 3%, a declarat miercuri, la Parlament, președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, dupa ședința coaliției de guvernare.

- „In ceea ce priveste sesizarea CCR, v-am spus ieri ca astept punctul de vedere al expertilor. Intre timp mi l-au prezentat astazi de dimineata, asa incat luni, saptamana viitoare, voi depune la Curtea Constitutionala sesizarea despre care am vorbit”, a raspuns Tariceanu, dupa sedinta coalitiei de…

- Așadar, ședința CExN a durat șapte ore, dintre care cinci minute a vorbit Mihai Tudose. Atat. Au fost momentele in care premierul a zis ca demisioneaza daca nu pleaca Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc din Guvern. De asemenea, Mihai Tudose i-a spus lui Liviu Dragnea: 'Eu demisionez, dar sa…

- Intrebat daca Viorel Ilie, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul din partea ALDE, va fi remaniat, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns: ”Maine avem coalitie”. Anterior, Liviu Dragnea a spus ca vineri dimineata il va suna pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. ”Sa vedem cand putem…

- Asociația Presei Auto din Romania (APAR) organizeaza, marți, o conferința dedicata celor 20 de ani de la inființare, eveniment in cadrul caruia este anunțata prezența mai multor oficialitați guvernamentale. Potrivit organizatorilor, alaturi de personalitați din mass-media internaționale…

- Calin Popescu-Tariceanu a comentat, pe Facebook, informatiile care au aparut in legatura cu raportul Inspectiei Judiciare. ”Cred ca e un lucru de foarte mare interes pentru opinia publica si pentru noi, la nivelul Parlamentului. Chiar daca acest raport a fost trimis sectiei de procurori a CSM, el…

- Calin Popescu-Tariceanu s-a intalnit in cursul acestei zice cu presedintele Adunarii Parlamentare a NATO, Paolo Alli. Tariceanu a avut vineri o intrevedere cu Paolo Alli, in marja celei de-a 63-a Sesiuni Anuale a Adunarii Parlamentare a NATO, care se desfasoara la Bucuresti in perioada…

- Romania a devenit o piața de desfacere pentru autovehiculele uzate din alte țari, fiind necesare masuri pentru stoparea acestui fenomen, a afirmat, miercuri, președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu ocazia unei vizite efectuate la Uzina Dacia de la Mioveni. "România…

- Controversatele legi ale justitiei, care au primit aviz negativ de la sute de magistrati, CSM, dar si zeci de ONG-uri si organisme internationale, ar urma sa intre in Parlament saptamana viitoare. Tudorel Toader, Ministrul Justitiei, IGNORA astfel vocea expertilor, organismelor internationale si…

- Invatamantul universitar romanesc incepe sa isi faca tot mai mult simtita prezenta in elita mondiala, a transmis luni presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, intr-o postare pe Facebook. "Invatamantul universitar romanesc incepe sa isi faca tot mai mult simtita prezenta in elita mondiala.…

