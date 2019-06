Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca a convenit cu premierul Viorica Dancila o analiza a OUG 114, afirmand ca trebuie dat un semnal clar mediului de afaceri cu privire la disponibilitatea de a corecta eventualele deficiente pe care aceasta ordonanta inca ar putea sa le produca.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre modificarile necesare la OUG 114. In perioda in care Liviu Dragnea conducea PSD, acesta a cerut in mai multe randuri ca OUG 114 sa ramana in forma actuala.”Am discutat despre OUG 114 modificata…

- Partidele au fost chemate, miercuri, la consultari cu președintele Klaus Iohannis, cel care le-a cerut semnarea unui Pact politic prin care sa se angajeze in vederea contiuarii parcursului european al Romaniei, dar și pentru a pune in aplicare rezultatul referendumului din 26 mai.Citește și: SCANTEI…

- Liviu Dragnea a fost huiduit dupa ce a plecat de la sediul PSD duminica seara, la o ora dupa inchiderea urnelor. Președintele PSD a precizat ca pleaca sa se intalneasca cu Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, alaturi de care formeaza coaliția guvernamentala. Liderul social-democrat a plecat dupa ora…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a explicat, miercuri, la Craiova, ce anunț va face PSD in noaptea alegerilor europarlamentare despre prezidentiale.„Am vazut dupa declaratia mea foarte multe comentarii. Sunt proaste. Nu am spus nimic altceva decat ca vom prezenta punctul nostru de vedere. Ce…

- Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni foarte duri situația in care se afla in acest moment Liviu Dragnea, dupa ce Viorica Dancila a preferat calea indicata de Klaus Iohannis. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 refuzul presedintelui Iohannis cu privire la remanierea ceruta…

- "Un alt punct important de pe agenda sedintei de astazi este aprobarea memorandumului privind raportul asupra indeplinirii prevederilor programului de guvernare in anul 2018. Este oglinda fidela a rezultatelor muncii noastre de anul trecut. Astfel, in 2018, cresterea economica a Romaniei de 4,1%…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, vine joi in Romania, el urmand sa aiba intrevederi cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Viorica Dancila, scrie Mediafax.Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Klaus Iohannis il va primi la ora 15.00…