- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a sugerat marti ca Guvernul va atenua din cerintele impuse prin Ordonanta 114 administratorilor de pensii private Pilon II, daca acestia sunt de acord sa investeasca in proiectele dezvoltate in parteneriat public-privat.

- Valentin Lazea, economiștul șef al Bancii Naționale a Romaniei, a facut luni seara o serie de declarații alarmante, la fel cum a facut și Mihai Fifor, președintele Consiliului Național al PSD,. In raspuns, Eugen Teodorovici a ieșit public cu o serie de clarificari cu privire la banii din Pilonul I și…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor a declarat, luni, la Digi 24, ca in urma transferului banilor contribuabililor de la Pilonul II la Pilonul I, asa cum s-a stabilit prin Ordonanta 114, statul va putea folosi acesti bani pentru a construi, de exemplu, spitale, prin parteneriat public-privat.…

- Ordonanța 114/2018 a fost adoptata la finele anului trecut, spre consternarea mediului de afaceri din Romania. Au aparut taxe noi in energie, telecom și in sectorul bancar, dar și alte masuri de impact, precum cele care aduc noi reguli administratorilor fondurilor de pensii din Pilonul 2, care gestioneaza…

- "Am luat decizia de a demara o campanie care sa fie adresata catre toti cetatenii romani, campanie care se va derula prin toate mijloacele de comunicare posibile, atat prin media, cat si prin online, de asemenea prin campanie directa catre cetateni pentru a determina cetatenii sa se adreseze catre…

- PNL cere din nou Guvernului sa abroge prevederile OUG 114/2018 privind taxa pe lacomie, a declarat vineri presedintele partidului, Ludovic Orban, care a aratat ca liberalii au obtinut un draft al unui raport al Comisiei Europene in care expertii avertizeaza ca modificarile vor afecta Pilonul II de pensii.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca ordonanta de urgenta cu privire la masurile fiscale anuntate de ministrul Finantelor va fi data probabil vineri, intr-o sedinta de Guvern. „Se pare ca maine vor adopta. A mai fost nevoie, din cate am inteles de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile,…

- Guvernul condus de Viorica Dancila s-ar putea reuni din nou, vineri, intr-o sedinta in care se va adopta Ordonanta c are introduce noi taxe, de la 1 ianuarie 2019. Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici marti seara nu va mai fi adoptata in sedinta de Guvern de joi, asa cum era planificat…