- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei, care sa transpuna în fapt rezultatul consultarii populare din 26 mai, va fi organizat cel mai probabil în luna august, fara sa se suprapuna cu

- Calin Popescu Tariceanu propune ca romanii din diaspora sa voteze timp de o saptamana, inaintea scrutinului din țara. Așa crede liderul ALDE ca se vor rezolva problemele cu aglomerația și oamenii care nu au reușit sa voteze in ziua alegerilor europarlamentare și la alegerile din 2014. Votul electronic…

- Liderul senatorilor USR, Adrian Wiener, i-a solicitat joi presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, demararea procedurilor de numire a Avocatului Poporului, propunerea USR, sustinuta de PNL si PMP, fiind Peter Eckstein-Kovacs, informeaza AGERPRES . Senatorul Adrian Wiener precizeaza ca se impune…

- Reprezentantul BEC, Judecator Florentina Vasilateanu, a anuntat ca decizia urmeaza sa fie luata de BEC. Cele mai relante declaratii: Am asigurat un numar record de sectii de votare, totusi s-au semnalat unele aglomeratii in Europa, in Italia, Spannia, Marea Britanie si Germania. S-au luat masuri pentru…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, în eventualitatea în care va candida la alegerile prezidentiale, se va pregati ''bine'' pentru o finala cu actualul presedinte, Klaus Iohannis.

- Calin Popescu Tariceanu a depus la Senat un proiect de lege care introduce obligația pentru ministere, autoritați publice centrale și cele din subordinea lor, consiliile locale și județene ca 10% din autoturismele pe care le achiziționeaza sa fie electrice, informeaza Mediafax.Inițiativa legislativa…