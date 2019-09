Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu trece remanierea, Guvernul ramane in forma veche, deci acest lucru nu presupune schimbarea Executivului, a afirmat sambata premierul Viorica Dancila. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in...

- "Acum suntem in situația care este reglementata de articolul 85 din Constituție, aceea de remaniere guvernamentala pentru ca au plecat o parte din miniștrii de la ALDE. In situația aceasta, premierul este obligat sa ceara acordul Parlamentului. Guvernul nu cade prin aceasta solicitare de aprobare…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Am dubii ca Dancila va mai candida. Eu o susțin pe Dana Garbovan la Justiție. Mie mi s-a parut nefireasca demisia din magistratura, atat de rapida, și fara sa se consulte cu președintele, ca sa știe daca o accepta sau nu. Mi s-a parut ori pripita, ori ținta nu este ocuparea…

- Kelemen Hunor declara ca UDMR nu va sustine un eventual Guvern minoritar PSD: ”Noi am luat o decizie in mai, cand am spus inainte de europarlamentare ca nu sustinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o motiune de cenzura in iunie, nu a trecut motiunea de cenzura nici…

- "Cred ca este o greseala politica pe care o face doamna Manescu pentru ca a mai fi ministru intr-un Guvern care se pregateste sa plece, dupa cum stiti.... Astazi, PNL a anuntat ca depune o motiune de cenzura. Ca urmare a motiunii de cenzura, nu stiu cum se pot salva doamna Dancila si Guvernul pe…

- "Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea. Un partid cu 4%, cat a obtinut la ultimele alegeri, nu-si permite sa plece in acest moment de la guvernare dintr-un motiv foarte simplu, pentru ca oricum in interiorul lor majoritatea opteaza pentru ramanerea la guvernare, in conditiile in care ALDE a decontat…

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- ''Textul moțiunii de cenzura, cu toata experiența pe care o am, mi-a pus capac. Haideți sa fim serioși, mi se pare prea mult. Dvs vorbiți de amenințari, șantaj și teroare? Știu ca va deranjeaza, și eu v-am ascultat inepțiile, am spus lucruri care știu ca va dor. Spuneți ca familia ar trebui sa dispara…