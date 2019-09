Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Miron Cozma la alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Motivul: o mare parte dintre semnaturile depuse erau false. Miron Cozma e al doilea candidat respins de BEC la prezidentiale, dupa Viorel Catarama.

- In ciuda criticilor tot mai dese la PSD, Calin Popescu Tariceanu nu vrea sa iasa de la guvernare pana dupa alegerile prezidentiale. Motivele: speranta - inca vie- ca va fi candidat unic al stangii si nevoia de resurse bugetare pentru campania electorala, sustin surse politice pentru Adevarul. PSD simte…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a fost astazi validat de forurile de conducere ale partidului drept candidat la alegerile prezidentiale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "De ce Calin Popescu-Tariceanu? Pentru ca Romania are nevoie de un presedinte al tuturor romanilor, un președinte capabil sa construiasca o Romanie noua. In ultimii 15 ani, Romania a fost transformata intr-o tara bolnava de ura de cei doi locatari de la Cotroceni. Ura a fost și este singurul proiect…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri ca a fost confirmat de conducerea formatiunii drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, informeaza agerpres.Am avut o lunga discutie cu colegii mei, o lunga dezbatere, in care le am prezentat cateva dintre…

- Alina Gorghiu a declarat ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si-a luat teapa fiindca PSD va avea candidat propriu la prezidentiale. Ea a precizat ca, desi ii spune asta lumea de cel putin un an, se pare ca PSD e mai realist decat visatorul de Tariceanu. „Vai! Cum e asta. Domnul CPT si-a luat teapa!…

- Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, aliati din vremea USL, au din nou un plan comun pentru alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Cei doi ar vrea ca PSD, ALDE si ProRomania sa sustina un candidat comun pentru Cotroceni, iar acesta sa fie Calin Popescu Tariceanu. Viorica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania, propunere anuntata de Victor...