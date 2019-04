Călin Popescu Tăriceanu: Acest referendum este o ruşine "Sunt de acord cu dl Iohannis! Da, dragi romani, dl Iohannis are dreptate! Constitutia Romaniei trebuie modificata! Trebuie modificata in asemenea fel incat un presedinte al Republicii, care noaptea viseaza niste intrebari fara subiect si predicat pentru un referendum inutil, sa nu mai poata sa puna in practica, pe banii si munca romanilor, orice fantezie! Da, Constitutia trebuie modificata in asemenea fel incat sa existe un filtru intre fanteziile unui presedinte si punerea lor in practica! Cred ca este necesar ca cea mai inalta instanta din Romania, Curtea Constitutionala, sa spuna daca intrebarile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

