- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca majorarea salariilor poate sa duca la un puseu inflationist, dar ca trebuie avuta in vedere creșterea salariilor. El a mai spus ca in privinta ratei inflatiei o responsabilitate revine BNR.

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a intalnit, joi, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, discutand despre protejarea minoritatilor nationale, parcursul european al Serbiei, dar si perspectivele pentru un angajament sporit al Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv 4,3% in ianuarie, Dragnea…

- Mersul inflatiei incepand cu a doua jumatate a lui 2015 a fost influentat de scaderea mare a TVA. Indicele preturilor de consum (IPC) a ajuns in teritoriu negativ; in jargon oficial si dezbateri publice s-a vorbit de "inflatie negativa". O corectie a cifrelor prin considerarea nivelului de fiscalitate…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre cazul lui Darius Valcov si pastrarea acestuia in functia de consilier al premierului. Tariceanu sustine ca Valcov are aceleasi drepturi ca orice cetatean pana la o condamnare definitiva."Pana la condamnarea…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca urmeaza ca Ministerul de Finante sa porneasca la operationalizarea impozitului pe venitul global, dar nu exista un termen pe care sa-l fi avansat.

- Biroul Politic Central al ALDE se va reuni vineri, de la ora 10,00, la sedinta fiind invitat si premierul desemnat, Viorica Dancila, a anuntat presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, relateaza Agerpres.

- ”Modificarile guvernului tehnocrat in domeniul Justitiei nu au provocat iesirea in strada a zeci si sute de mii de cetateni, pentru ca spiritul in care acesta a lucrat, de deplin respect fata de cetatean si fata de institutiile legitime ale statului, lipseste guvernarii PSD/ALDE”, au transmis fostul…

- Dancila: Am o abordare bazata pe dialog, știu sa lucrez cu instituțiile europene Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, vorbește in termeni duri despre protestatarii #rezist, pe care ii acuza ca sunt dezinformați și preamaresc instituțiile represive ale statului.„Sunt așa-zise manifestatii de strada care preamaresc instituțile represive ale statului. Sunt de…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila, informeaza Antena3.Liderul ALDE, Calin Popescu…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei. “Membrii Consiliului au remarcat că noile date şi evaluări reconfirmă…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are "o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte" si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba "suportul" tuturor fortelor politice.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a marturisit jurnalistilor ca nu are informatii referitoare la o eventuala restructurare a Guvernului, formula guvernamentala fiind convenita in cadrul protocolului semnat de coalitie. Desi a sustinut ca nu va comenta zvonurile aparute in presa, seful Senatului…

- Este doliu in politica! Andrei Alexandru, fostul consilier al lui Nicolae Vacaroiu, a murit in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pe...

- Daniel Dragomir a comentat scandalul interceptarilor facute de DNA asupra mai multor personaje politice, printre care Calin Popescu Tariceanu, Ecaterina Andronescu sau Eugen Teodorovici."Domnul președinte al Senatului a zis ca nu a fost anunțat, domnul Teodorovici la fel. Acest caz de poliție…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza „Microsoft”.

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca el considera ca Palatul Elisabeta ar putea fi lasat în continuare în folosinta Familiei Regale, adaugând si ca a fost surprins de pozitia exprimata

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca nu e de acord cu convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea modificarilor aduse la legile justiției. Tariceanu zice ca nu a discutat cu PSD acest lucru, dara ca Parlamentul are timp, pana in aprilie, sa voteze…

- Calin Popescu Tariceanu s-a contrat dur cu reprezentanții Opoziției in plenul Senatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. "Vad anumiti vorbitori care cred ca politica si Romania a inceput odata cu ei, adica cu un an in urma. Puteti sa tineti cont de un lucru: ca Romania…

- Calin Popescu Tariceanu și numarul doi din PSD au lansat in spațiul public tema realizarii unui referendum pentru monarhie. Drumul pana acolo e insa destul de complicat, mai ales ca in Constituție scrie ca legea fundamentala nu poate fi revizuita la capitolul forma de guvernamant.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au ajuns, sambata dimineata, la Palatul Regal din Bucuresti, pentru a-i aduce un ultim omagiu regelui Mihai I.