- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca se intelege foarte bine cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si, chiar daca exista puncte de vedere diferite intre cele doua partide aflate la guvernare, acesta nu este un motiv de rupere a coalitiei si pana la urma este gasita o solutie convenabila…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vor discuta, vineri, despre rectificarea bugetara si scenariile pentru bugetul pe anul viitor, au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, surse politice.

- "Zvonul bate realitatea. Realitatea este una si aceeasi - relatia nu este nici mai buna, nici mai rea decat acum patru - cinci zile. Faptul ca avem cateva puncte de vedere diferite - nu suntem facuti din aceeasi mama - si intr-o coalitie in care suntem parteneri este corect sa discutam si ceea ce…

- ”Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spune are mai mult decat un sambure de adevar, pentru ca si Corina Cretu, Comisia Europeana, are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar intr-adevar proiectele trebuie sa fie pregatite. Nu se pot da bani -…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi, dupa intalnirea din coalitia de guvernare, ca ministrul Justitiei a facut o prezentare a ordonantei de urgenta care va prelua "o serie" de recomandari ale Comisiei de la Venetia privitoare la legile Justitiei, precizand ca acest act…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a impartasit ingrijorarea romanilor care se tem ca schimbarile facute de PSD-ALDE in legile justitiei ar putea slabi lupta impotriva coruptiei. „Nu vedem progrese, vedem pasi inapoi, ceea ce este foarte ingrijorator”, a spus Frans Timmermans, prim-vicepresedintele…

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila informeaza…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, va fi chemat sa dea explicații la MAE dupa declarațiile facute la adresa lui Rudy Giuliani. Ministerul Afacerilor Externe a declarat ca spusele ambasadorului nu reprezinta poziția țarii noastre pe acest subiect. Intr-un comunicat de presa transmis,…