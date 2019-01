Stiri pe aceeasi tema

- Calin Nistor va conduce, ca interimar, DNA, pana la finalizarea procedurii de selectie a noului procuror șef al Direcției, decizia fiind luata dupa ce Anca Jurma a refuzat sa i se prelungeasca delegarea ca interimar. Procurorul general al Romaniei a decis, marti, sa nu propuna un sef delegat, ci…

- Teatru la Cinema anunța premierele oficiale a doua spectacole pentru copii dedicate Craciunului, parte a campaniei #MagicDecember, prin care Teatru la Cinema a adus noua producții cu tematica de iarna, in locațiile sale din București și din țara. Astfel, duminica, 16 decembrie, de la ora 11:00, va avea…

- Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii și Identitații Naționale (MCIN), in calitate de Operator de Program, a organizat miercuri, 12 decembrie a.c., primul seminar de informare in cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. RO-CULTURA este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna intreruperea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi. In ceea ce priveste fluenta, valorile de trafic sunt in crestere pe DN 1 Ploiesti - Brasov…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in cursul zilei de astazi, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti se executa anumite lucrari la partea carosabila, astfel: - pe sensul catre Pitesti,lucrari pe tronsonul kilometric 39+500 -40+500 de metri (afectata banda numarul…

- Teatru la Cinema invita amatorii de comedie la premiera spectacolului de teatru „Amandina cu frișca”. Aceasta va avea loc sambata, 10 noiembrie 2018, de la ora 20:00, la Teatru la Cinema din Plaza Romania, sala 9 a cinematografului Movieplex Cinema. Piesa „Amandina cu frișca”, scrisa de Theo Herghelegiu,…

- In perioada 17-19 octombrie 2018, la Bucuresti, a avut loc sesiunea anuala de consultari intre reprezentantii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si cei ai Parchetului Federal din Belgia, conform Acordului de cooperare intre cele doua institutii, semnat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca, din cauza unui incendiu de vegetatie produs in apropierea suprafetei carosabile, la kilometrul 54, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe Autostrada A1 Bucuresti…