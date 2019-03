Procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a afirmat, marti seara, ca activitatea serviciului militar din cadrul Directiei nu este multumitoare.



Intrebat la B1 TV despre activitatea redusa a Serviciului militar anticoruptie din cadrul DNA si despre faptul ca a emis un singur rechizitoriu in ultimul an, Calin Nistor a raspuns: "Eu cu serviciul militar am avut o discutie dupa ianuarie si mi-am exprimat si eu nemultumirea mea fata de activitatea lor din anul anterior. Intr-adevar, volumul lor este extrem de redus. Eu sunt intr-adevar nemultumit de activitatea lor, dar de la inceputul…