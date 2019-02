Directia Nationala Anticoruptie este cea mai afectata institutie de OUG 7/2019, care a modificat legile Justitiei, considera procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor. "Cred ca DNA este cea mai afectata institutie de OUG 7, pentru ca, de pe data de 20 martie, practic, DNA nu mai are seful de sectie. Potrivit arhitecturii DNA, sefii de sectie sunt foarte importanti, pentru ca verifica rechizitoriile facute de procurorii din sectii, verifica rechizitoriile facute de sefii de servicii si, in situatia in care un sef de serviciu este recuzat, practic tot seful de sectie va verifica rechizitoriul.…