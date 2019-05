Stiri pe aceeasi tema

- Jason Momoa a decis sa iși schimbe lookul și cum altfel, daca nu sa iși dea celebra barba jos?! Fanii au ramas șocați cand l-au vazut pe celebrul actor barbierindu-se. Momoa este cunoscut pentru barba sa și pentur mușchii sai, iar admiratorii sai sunt devastați acum ca vedeta a renunțat la podoaba sa…

- Soția lui Laurențiu Reghecampf face valuri in social media. Ana Maria Prodan a publocat o fotografie facuta pe balcon in care apare intr-un costum de baie negru. Pe corpul impresarei se vad numeroasele tatuaje pe...

- Delia a atins o noua etapa a fotografiilor postate pe propria pagina de Instagram. S-a lasat fotografiata in toaleta, in timp ce pare nehotarata. Sa faca sau nu "pipi" precum baieții? Delia, aparitie socanta! Fanii au taxat-o imediat: "Cateodata o dai rau in penibil" FOTO "#topeeornottopee…

- Dorian Popa a avut prima reacție dupa ce aseara Instagram și Facebook a picat. Fanii l-au intrebat imediat daca a avut pierderi financiare, in urma problemelor care au durat cateva ore, avand in vedere miile de followersi pe care ii are pe saptamana. „Nu prea a avut cum sa ma afecteze pentru ca din…

- Mihai Bendeac și-a șocat fanii dupa ce a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare cu rani la genunchi. Actorul a scris și un mesaj, in care le-a explicat acestora ce se intampla. „Așa arata genunchii mei dupa o saptamana de spectacole la teatru. Colegul Liviu Pintileasa are un deget…

- Oana Lis este o femeie extrem de asumata și, chiar daca nu le este tuturor pe plac, nici ca-i pasa. Pe pagina ei de Instagram, blondina primește zilnic valuri de mesaje rautacioase, dar nu baga niciodata in seama critica internauților.