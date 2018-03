Stiri pe aceeasi tema

- Alessia a nascut in urma cu doua saptamani și de atunci se chinuie sa revina la silueta pe care o avea. Ii este insa greu și spune ca este aproape de depresie. Ea a facut dezvaluirile la emisiunea ”Rai, da buni”, prezentata de Mihai Morar. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Calin Geambașu și-a vandut apartamentul pentru a le da bani parinților, insa aceștia nu i-au mai returnat suma de bani, iar interpretul a fost nevoit sa locuiasca in chirie. Artistul a facut totul public in direct la tv. „Parintii mi-au dat dauna totala. Eu mi-am vandut singura proprietate imobiliara…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Calin Geambasu continua seria dezvaluirilor halucinante despre parintii lui. El sustine ca a fost sabotat din punct de vedere financiar de parinti! In anul 2010, si-a vandut unica proprietate imobiliara, un apartament din zona Tei pentru a-i imprumuta pe parintii sai, si nici pana astazi nu a primit…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Un „copil unicorn” s-a nascut in Filipine, informeaza dailymail.co.uk. Nhel Jhon Prado sufera de encefalocel, o malformație pe care medicii nu au descoperit-o in timp ce se afla in pantecul mamei sale. Parinții copilului așteapta ca acesta sa fie operat pentru a i se salva viața, insa intervenția a…

- Lucian Bute este cel mai fericit tatic. El și soția lui, Elena, sunt parinții unei fetițe superbe, pe nume Ema Anabella. Micuța a sarbatorit 1 anișor, alaturi de parinții ei. Luptatorul a postat o serie de imagini de colecție, de la petrecerea aniversara a micuței lui. „Iubita noastra! La mulți ani!…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Durere fara margini in satul Glavanești, din județul Vaslui! Raluca, tanara ucisa cu sange rece de iubitul libian, va fi inmormantata sambata. Ea a fost imbracata cu o rochița roz, iar pe cap i-a fost pusa o coronița de flori. Adusa acasa in sicriu, pe tanara au intampinat-o urletele de durere ale familiei.…

- Zi grea pentru soțul Elenei Merișoreanu, dar și pentru cunoscuta cantareața de muzica populara! Barbatul și-a rupt o coasta, in timp ce se indrepta catre caini, pentru a le da de mancare. Soțul artistei a alunecat și a cazut. Elena Merișoreanu a povestit, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, moderata…

- Laurette a fost invitata la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, și a povestit despre viața de familie, dar și despre multe alte lucruri pe care le face. A mai spus și cum o privesc barbații și cat este de indragostita. Laurette a dezvaluit ca a fost indragostita de putine ori, insa in…

- Abigail Jones a venit pe lume pe 6 august, in urma cu doi ani, insa micuta avea destinul crunt scris dinainte sa se nasca. O tumora inoperabila a intors toate sansele de supravietuire impotriva micutei al carui creier era grav afectat. In ciuda prognosticului medicilor, Erika si Stephen Jones, parintii…

- Scene dezgustatoare pe rafturile unui supermarket din Marea Britanie! Un cuplu a avut parte de socul vietii, dupa ce a fost la un magazin din orasul lor si a cumparat mai multe caserole de fructe. Salma Riaz, in varsta de 32 de ani, si sotul sau, Kamran, au decis sa mearga sa cumpere fructe proaspete…

- Este tatal unor gemene superbe, iar astazi, Mihai Morar a stranit un val de emoții, dupa ce a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj sugestiv. Din randurile scrise, se pare ca atat el, cat și soția sa s-au gandit la un al treilea copil. Fanii au reacționat cu zeci de […] The post Mihai…

- Adrian Minune a avut o reacție neașteptata in timpul unui eveniment, atunci cand un tanar a venit sa-i ceara o dedicație, oferindu-i 10 lei. Celebrul manelist nu și-a ascuns dezamagirea și l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, Minune a scos din buzunar 500 de…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Orașul Roman, județul Neamț, a fost zguduit de un caz incredibil. Un batran a fost filmat de un amator in timp ce cadea de la etajul al treilea al unui bloc. Pe imagini se observa cum acesta este impins de o persoana aflata in casa. Agresorul este chiar fiul victimei, care a fugit, imediat, dupa […]…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Carmen Șerban a facut dezvaluiri uluitoare despre mariajul parinților ei, care au divorțat, la un moment dat, dar, surprinzator, relația a devenit mult mai buna! Artista a mai spus ca ei s-au casatorit, din nou. Carmen a mai facut și alte dezvaluiri, despre ea, de aceasta data. „Parintii mei au fost…

- Au ieșit la iveala detalii incredibile in ancheta morții soților Maleon! Potrivit apropiaților, atat Anda, cat și Bogdan Maleon aveau relații extraconjugale. La doua luni de la moartea soților, inca nu s-a stabilit ce s-a intamplat cu exactitate in casa cuplului. Ipoteza polițiștolor este ca a fost…

- La doar doua zile dupa ce s-a aflat ca intre Smiley și Ana, fiica lui Mircea Baniciu, a existat un schimb de mesaje nepotrivite, artistul și iubita sa oficiala și-au facut apariția la o petrecere cu ștaif. Gesturile facute de Gina Pistol in preajma lui Smiley au vorbit de la sine despre cum este relația…

- Sora Deliei Matache este mama de cateva luni, iar acum intreahga familie se pregatește pentru botez. Delia a fost data de gol chiar de mama sa, care a fost invitata la emisiunea ”Rai, da buni”, moderata de Mihai Morar. Femeia a spus care este ocupația zilnica a artistei. „Fac naveta zilnic Berceni-Pipera.…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Parintii au inceput sa intretina relatii intime de fata cu minorul lor. Yana Leonova si Nikolay Kostenevsky risca sa fie decazuti din drepturile parintesti dupa ce imaginile astea au ajuns la politie! Imaginile au fost realizate in intimitatea locuintei lor din Yaroslavl, Rusia, informeaza The Sun.…

- Un cațeluș pe care stapanul lui l-a aruncat, intr-o punga, alaturi de fratele sau, a fost salvat de pompierii craioveni dintr-un tub de ciment lung de opt metri, in care reușise sa se adaposteasca. Fratele cațelului nu a avut același noroc, el fiind calcat de o mașina. „Un echipaj din cadrul Detașamentului…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- A fost fericire mare in tabara „Razboinicilor”, dupa ce aceștia au caștigat ingredientele unei petreceri in fața „Faimoșilor”, la un scor de 10-6. Dupa victorie, s-a dansat, s-a cantat și s-a mancat pe indelete la petrecere. S-a lasat și cu cateva lecții de dans. Alex a vrut sa fie profesorul de dans…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- O femeie in varsta de 64 de ani isi cauta copilul, Laurentiu, care a plecat de acasa de 19 ani. Ioana Gheorghe este din Lugoj si, de aproape doua decenii, plange neincetat si vrea sa-si gaseasca baiatul. De-a lungul timpului s-a agatat de tot felul de informatii, pe care le-a primit de la rude si […]…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- "Eu le-am reprosat alor mei niste lucruri public. De ce a fost public? Nu am incalcat niciun drept ce tine de libera experimare. Nu a fost de la bun inceput public. Cand am reclamat chestiunea legata de bani, eu am vorbit despre exploatarea unui minor, minorul fiind eu. De la 14-15 ani eu muncesc pentru…

- Scandalul din familia Geambașu pare unul fara sfarșit. Calin Geambașu iși acuza parinții ca in perioada adolescenței l-au exploatat pentru banii pe care ii caștiga și au ajuns inclusiv sa-i blocheze accesul catre un credit imobiliar pentru a nu-l lasa sa plece din casa. Citește și: Tariceanu…

- Relatia dintre Mihaela Radulescu si iubitul ei Felix Baumgartner a trecut la un alt nivel, pentru ca vedeta se gandeste chiar sa-i faca un copil! Au trecut patru ani de cand s-au placut si au descoperit ca s-au indragostit unul de altul, si lucrurile merg, fara indoiala, in directia cea bunaa, a explicat…

- Parintii sunt modelul principal al copiilor, iar relatia pe care o dezvolta de-a lungul timpului ii defineste si ii modeleaza pe viitor pe cei mici. Sunt si cazuri in care mama si tatal isi pun amprenta in mod negativ asupra copiilor, iar relatia poate deveni una toxica.

- Iata 7 obiceiuri care intaresc relatia parinte-copil: 1. Luati masa impreuna Mesele regulate in familie cresc atat sansele ca cei mici sa capete obiceiuri alimentare sanatoase, dar intaresc si relatiile. Chiar daca pare ceva simplu si firesc, faptul ca stau la masa cu parintii contribuie la formarea…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Este scandal monstru in familia Geambașu. Dupa ce tatal, Petre Geambașu, și-a atacat fiul intr-o emisiune la Romania TV, Calin Geambașu reacționeaza și anunța ca iși reneaga parinții, susținand ca tatal sau ”s-a sinucis din calitatea de parinte”. Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul…

- Dima Kalekin este unul dintre copiii care nu isi vor cunoaste niciodata parintii adevarati.A fost abandonat chiar in ziua in care a venit pe lume pentru ca suferea de hidrocefalie, cunoscuta ca "apa la creier". Copilul a ajuns intr-un orfelinat pentru persoane cu dizabilitati, iar de aici viața lui…

- Cazul este investigat de Carabinierii din Compagnia di Augusta, care doresc sa arunce o lumina clara asupra a ceea ce s-a petrecut cu fetita, informeaza Siracusa News. Fata a recurs la gestul extrem, satula fiind de certurile dintre parinții sai. Totul s-a intamplat in localitatea Mellilli,…

- Ce spune Mirela Vaida despre familia ei. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii de la Antena Stars, cum este viața alaturi de doi copii mici, dar și despre relația pe care o avea cu parinții atunci cand era copil. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” se mandreste foarte tare cu familia ei, chiar…

- Florin Salam si Roxana Dobre au decis sa puna capat relatiei lor, dupa ce bruneta a fugit de acasa si s-a spus ca l-ar fi inselat pe manelist cu un fost iubit. Florin Salam, prima reactie dupa DESPARTIREA de Roxana Dobre. Motivul REAL al RUPTURII Manelistul este hotarat sa nu-i dea…

- Visul oricarei femei este sa devina mama. Nimic nu poate fi mai frumos decat sa dai nastere unei fiinte care sa iti semene. Totusi, odata ce devin mame, multe femei se gasesc in situatia de a nu se intelege foarte bine cu copiii lor. Exista bebelusi si copii calmi si foarte ascultatori insa exista si…

- Scandalul dintre Calin Geambașu și parinții sai pare fara sfarșit. Totul a inceput in toamna, cand fostul elev de la “Scoala Vedetelor” a rabufnit pe retelele de socializare si a vorbit despre copilaria lui marcata de violențele celor care i-au dat viața. Din pacate, se pare ca nimic nu-l mai poate…