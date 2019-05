Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Carmen Dan a anunțat miercuri seara ca nu-și va da demisia la solicitarea „imediata” a președintelui Klaus Iohannis. „Cererea demisiei este cel puțin nejustificata” a spus Carmen Dan. ”Nu-mi voi da demisia nici imediat nici imediat” a precizat raspicat ministrul de interne. Dupa…

- Intr-un interviu acordat ziarului Adevarul, proaspat aleasa europaralmentar pe listele Alianței USR-Plus, Clotide Armand spune: ”Totusi, daca doamna Dancila vrea sa ne convinga eu ii propun urmatoarele: desfiintarea Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor; demiterea lui Carmen Dan si a conducerii…

- "PSD a produs cea mai slaba guvernare dupa Revolutie, zero autostrazi, zero spitale, doar promisiuni, iar la capitolul realizari nimic, cu o exceptie, la modificari pe legile justitiei, la modificari pe codurile penale, au lucrat mult si prost. Se pune intrebarea retorica de ce au lucrat pesedistii…

- Țiriac semnase un angajament de colaborare cu Securitatea, dar a devenit urmarit de aceasta. A avut relații excelente cu marii conducatori comuniști, insa a lasat și umbre in urma sa. Viața lui Ion Țiriac ar putea fi ușor subiectul unui roman. Jucator de tenis, antrenor, manager, om de afaceri de succes,…

- Tarile Uniunii Europene vor aproba saptamana viitoare reforma reglementarilor referitoare la copyright, vechi de doua decenii, care vor obliga Google sa plateasca publisherilor pentru fragmentele de stiri preluate, iar Facebook sa filtreze continutul protejat, in pofida opozitiei unora dintre guverne,…

- "A refuza eliberarea legala a unei persoane pentru ca a criticat politica represiva a Partidului Comunist se numeste politie politica. Acest lucru l-a facut Augustin Lazar cand era seful acelei comisii de la Penitenciarul Aiud pentru eliberarea conditionata a unor dizidenti politici. Nu avem nevoie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, unde va sustine o alocuțiune in cadrul conferinței anuale Transatlantice organizate de AmCham EU, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului si-a inceput alocutiunea prin a e evidentia…

- „Daca as fi, dar nu sunt, in locul dlui Iohannis as face (referendum - n.r.), da. Alegerile europarlamentare de anul acesta trebuie sa fie mai mult decat cei 33 de doamne si domni pe care ii trimitem in Parlamentul European, trebuie sa fie despre legitimitatea de a conduce tara. In acest moment,…