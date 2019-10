Stiri pe aceeasi tema

- Calin Geambașu, fiul lui Petre Geambașu, a postat pe contul sau de socializare un mesaj ce a șocat intreaga lume. Cantarețul a povestit ca tatal sau a accidentat un baiat de 5 ani, iar la scurt timp dupa accident, medicii si politia au sosit la fata locului, iar copilul a fost transportat la spital.…

- "In Zi de Sarbatoare (Acoperamantul Maicii Domnului), Petre Geambașu, tatal meu narcisist, a lovit cu mașina un copil in varsta de aproximativ 5 ani, chiar pe strada unde locuiește (la o strada distanța de mine), in Saftica, pe strada Morarilor.Slava Domnului, copilul nu are nimic grav! S-a…

- Muzicianul Petre Geambașu a facut accident in prima zi a lunii octombrie. Anunțul a fost facut de fiul sau, Calin Geambașu, pe contul de socializare. Potrivit spuselor lui Calin Geambașu, tatal sau a facut accident chiar pe strada pe care locuiește. Acesta a lovit cu mașina un copil de cinci ani. In…

- Un motociclist in varsta de 26 de ani a murit, luni, pe Transalpina, in județul Alba, dupa ce a fost lovit de o mașina, transmite MEDIAFAX.Citește și: Misterul a fost elucidat! De ce nu l-au reținut polițiștii pe olandezul ucigaș la plecarea de pe aeroport Un tanar in varsta de 26 de…

- Problemele parca nu mai iau sfarșit pentru Calin Geambașu, fiul renumitului Petre Geambașu. Dupa ce anul trecut a fost in scandal cu tatal lui, acum acesta intampina probleme, dupa desparțirea de mama baiețelului sau. Interpretul și Angelica Cadar au divorțat, iar acesta face acuzații grave la adresa…

- Desi in ultimul timp lucrurile pareau ca s-au linistit, ei bine, conflictul nu este nici pe departe incheiat intre Petre si Calin Geambasu. Fiul marelui artist a transmis noi sageti tatalui sau, pe retelele sociale, unde ii aduce acuzatii fara precedent.

- Un motociclist a fost ranit dupa ce a fost izbit de mașina condusa de un șofer in varsta de 78 de ani, care ar fi trebuit sa-i acorde prioritate. Accidentul s-a produs pe strada 16 Decembrie din localitatea timișeana Sannicolau Mare. „Un barbat in varsta de 78 de ani, in timp ce s-a pus in […] Articolul…

- Un copil in varsta de 13 ani, din Tamboesti, a fost transportat in coma la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Focsani dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara si a fost lovit de o masina care transporta paine, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…