- Razboiul dintre Calin Geambasu si fosta logodnica, Angelica Cadar, este departe de a se incheia. Dupa ce Angelica Cadar a reinceput seria acuzatiilor grave, povestind episoade cutremuratoare, Calin Geambasu i-a dat replica!

- Dupa ce o perioada niciunul dintre ei nu a vorbit despre divorț, acum fosta soție a lui Calin Geambașu rupe tacerea și ii adduce acuzații grave artistului. Femeia susține ca nu poate petrece timp cu baiețelul lor Davin, din cauza fostului soț, care și-ar influența negativ copilul. „Copilul meu vrea…

- FOTO – Arhiva La data de 30 august, politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Sectia 2 Politie, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Cluj, au depistat si retinut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, din comuna Floresti, judetul Cluj. La data menționata,…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comunerea mai multor infracțiuni de lovire și alte violențe.”La data de 30 august a.c., politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Sectia 2 Politie, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni…

- Calin Geambasu si fosta lui iubita, Angelica Cadar, mama fiului lor, sunt din nou in scandal. Calin Geambasu (42 de ani) a povestit, pe conturile sociale, despre problemele dintre ei, potrivit click.ro. ”Nu ne-am despartit in 2017, cum a spus ea. Marturie stau fotografiile in care suntem impreuna si…

- Calin Geambasu a atacat-o dur pe Aneglica Cadar. Calin Geambasu a castigat custodia copilului in instanta. Fosta iubita are un program de vizitare strict "De ce divorțul din 2007 de fosta soție, Lavinia, și desparțirea de prima iubita, Cristina Uța, in 2000, au fost cu imbrațișari și…

- Un roman traieste povestea din celebrul film "Pacientul englez"! Daniel Rotariu, un barbat in varsta de 33 de ani, desfigurat cu acid de fosta iubita, s-a casatorit cu infirmiera care l-a ingrijit dupa teribilul atac.

- Tragedie la o petrecere, în Arad. Un tânar gelos și-a înjunghiat fosta iubita, dar și pe fratele acesteia, în timpul unei petreceri. Scena a fost transmisa LIVE pe Facebook.