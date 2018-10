Calin Fara, UXDays: Pleaca de la user, de la nevoile si tiparele sale!

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Tesla pentru operatiuni si finante la nivel global, Justin McAnear, va pleca din companie la inceputul lunii octombrie, el fiind al patrulea membru de rang inalt al departamentului financiar cae paraseste producatorul american de automobile electrice, relateaza Business Insider,…

- Deputatul de Botoșani, Mihaela Hunca, pleaca din PSD și face acuzații grave. Aceasta a postat mesajul pe contul de socializare, in care iși explica retragerea. De asemenea, Hunca și-a anunțat demisia și in plenul Camerei Deputaților. Se pare ca, Mihaela Hunca se afla in discuții cu partidul „Pro Romania”…

- Moldovenii profita de minivacanta care incepe astazi si pleaca la mare. La vama Palanca s-au format cozi inca de la ora 03:00 dimineata, iar la aceasta ora in rand asteapta circa 170 de masini. Pentru a trece frontiera, soferii sunt nevoiti sa astepte si trei ore.

- Oficialii universitatii i-au surprins cu aceasta veste pe studentii din anul intai, care au venit joi sa-si obtina halatul alb in cadrul unei ceremonii desfasurate anual. Kenneth Langone, presedintele consiliului facultatii de medicina NYU Langone Health, a explicat ca acest lucru a fost posibil…

- NASA se pregatește sa porneasca intr-o misiune indrazneața sambata. Un nou proiect al organizației iși propune sa trimita sonda Parker Solar mai aproape de soare decat oricand in istoria omenirii, scrie The Telegraph .

- Premierul Viorica Dancila l-a contactat vineri dimineața de președintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre plecarea sa în concediu și despre delegarea atribuțiilor catre vicepremierul Paul Stanescu, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.

- Oana Anghel, PR & Community Manager al Vodafone Romania, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila si una dintre cele mai mari companii locale, va parasi compania de la 1 august. Oana Anghel, care lucra pentru Vodafone din anul 2016, si-a inceput cariera la Televiziunea Romana, ca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca miercuri va face o vizita oficiala in Muntenegru si in Macedonia, iar discutiile cu liderii celor doua state vor viza reconfimarea relatiilor blaterale, sustinerea pentru aderarea la Uniunea Europeana si asigurarea stabilitatii…