Calin Dobra ii bate obrazul primarului Nicolae Robu! Vezi care este motivul?

Stiri pe aceeasi tema

- Panourile electorale montate de PNL in intersecțiile din Timișoara creeaza probleme in trafic, astfel ca exista un risc mai mare de producere a unor accidente rutiere. Cel puțin asta susține Calin Dobra, președintele PSD Timiș, care i-a solicitat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, lui Nicolae…

- De puțina vreme, Oficiul pentru Protecția Consumatorului Timiș are un nou șef. Sorin Susanu s-a facut deja remarcat in Timișoara prin popularizarea intesa a activitații instituției, dar și prin „ciocnirea” de la distanța cu primarul Nicolae Robu in privința taierii cablurilor aeriene, manevra care a…

- Gestul primarului Nicolae Robu, care a taiat cu mana sa cabluri de pe stalpi pentru ai determina pe operatori sa le mute in subteran, așa cum prevede regulamentul local, a ajuns subiect și in presa internaționala. Euronews a relatat astazi povestea „primarului satul de ignorarea obligației de a muta…

- In urma cu doi ani, primarul Nicolae Robu anunța ca din 12 martie 2017 radarele de viteza și sistemele de detecție a trecerii pe roșu vor fi funcționale. Edilul susținea la momentul respectiv ca: „De marți (n.r. 14 martie 2017) intra in funcțiune sistemul de radare și de detectare…

- Reacție acida a președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra la adresa primarului Timișoarei. Nicolae Robu a lansat miercuri, 13 februarie, pe pagina sa de Facebook, un atac la adresa Consiliului Județean Timiș. Edilul Timișoarei spunea ca instituția da dovada de “incompetența crasa”, pe motiv…

- Iata reacția președintelui CJ Timiș, Calin Dobra, la afirmațiile recente ale primarului Nicolae Robu privind atragerea de fomduri europene in județ și la Timișoara: ”Primarul Robu vorbește despre incompetența la Consiliul Județean? Domnul Robu este chiar ultimul care ar trebui sa-i acuze pe alții de…

- Guvernanții nu reușesc sa finalizeze bugetul național, iar primariile nu pot sa iși finalizeze bugetele locale pana cand nu se aproba cel de stat și bugetul județului. Prin urmare, nici vorba de licitații pentru investiții noi sau de inceperea unor șantiere. „Putem ințelege ca bugetul se adopta…

- Ovidiu Sirbu, președintele ALDE Timișoara il critica dur pe primarul urbei de pe Bega! Acesta spune ca Nicolae Robu este intr-o ”realitate roz”, asta in timp ce orașul este plin de gunoaie, sistemul de iluminat public nu funcționeaza cum ar trebui, iar contractul de deszapezire a fost semnat chiar inainte…