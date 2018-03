Stiri pe aceeasi tema

- Cenusareasa litoralului romanesc, Cazinoul din Constanta, pare sa-si fi gasit pantoful pierdut. Cladirea simbol de la malul Marii Negre a fost inclusa pe lista celor mai periclitate sapte monumente ale Europei și urmeaza acum sa intre in conservare. Si organizatorii festivalului Neversea au anuntat…

- Ministrul Chiril Gaburici a prezidat astazi prima ședința a Grupului de lucru privind implementarea proiectului de edificare a arenei polivalente "Arena Chișinau", care s-a desfașurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii.

- Doua mari proiecte ce vizeaza sanatatea aradenilor sunt tot mai aproape de a fi realizate. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a semnat studiul de prefezabilitate, pentru ,,Construire Sectii Obstetrica – Ginecologie si Neonatologie, Sectie Chirurgie Infantila, Sectia Pediatrie”, din…

- 'Vom construi o sala polivalenta pentru Timisoara. In urma dezbaterii publice (...) la care am luat parte, pe tema infrastructurii sportive, am ajuns la un consens cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu, in ceea ce priveste Sala Polivalenta de 16.000 de locuri. Astfel, am decis impreuna sa acordam…

- Ce spune Gica Popescu despre Euro 2020. Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal,…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, consilierul onorific Gheorghe Popescu, reprezentanti ai Companiei Nationale de Investitii vor sustine astazi o conferinta de presa pentru a prezenta stadiul pregatirilor…

- MOL Romania, filiala locala a grupului MOL, a finalizat construcția terminalului GPL in Tileagd, județul Bihor. Investiția in noua instalație care se intinde pe o suprafața de peste 10.000 metri patrti, a depașit 2,3 milioane euro. Terminalul, care este perfect operațional, cuprinde 4 rezervoare GPL…

- Prin ordin al ministrului Dezvoltarii Regionale au fost aprobate cererile de finanțare de la bugetul de stat pentru construirea a zece sali de educație fizica școlara in patru orașe și șase comune. Una dintre aceste sali va fi construita la Campina pentru Școala Gimnaziala "Ion Campineanu". Obiectivul…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) trebuie sa decida daca noul Stadion Municipal din Targu Jiu va fi gata in acest an. Autoritatile locale sustin ca toate demersurile legate de finalizarea lucrarilor depind de deciziile Companiei Nationale de Investitii, principalul finantator ...

- Studiile de fezabilitate pentru constructia a trei spirale regionale la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate in octombrie, a declarat, marti seara, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la Realitatea TV. "150 milioane euro sunt alocati din fondurile europene, structurale…

- Al doilea bazin de inot didactic din județ va fi realizat in Valea Jiului. Singurul bazin didactic funcționeaza, in prezent, la Petroșani. Pentru realizarea unei astfel de investiții au facut demersuri și edilii de la Petrila, care au primit aviz pozitiv din partea Companiei Naționale de Investiții…

- Contractul pentru ridicarea unei moderne sali de sport intr-o comuna timișeana a fost recent parafat, iar constructorul asteapta doar vremea favorabila. The post Incepe construirea salii polivalente, intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Inversunarea primarului Kovacs impotriva romanilor moti din satul Ianculesti nu cunoaste limite! Nu pierde nici o ocazie pentru a destrama satul. Tranteste in bataie de joc asfalt de 2,1 m latime pe strazile din Ianculesti dar lasa sa se degradeze Caminul Cultural pentru care nu acceseaza NICIUN …

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, nu este de acord cu decizia Consiliului Judetean Timis de a scoate din uz stadionul Dan Paltinisanu. Parte din istoria orasului, arena a ajuns intr-o stare avansata de degradare, iar din dorinta de a atrge finantare de la Compania Nationala de Investitii pentru constructia…

- Se cauta solutii la factorii de resort pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Mai este nevoie de circa doua milioane de euro pentru lucrari la o pasarela si la o retea de colectare a apelor pluviale catre raul Jiu. Mihai Weber, deputat de Gorj, a declarat ca a purtat…

- Patinoarul acoperit din Targu Secuiesc, construit cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI), va fi inaugurat oficial saptamana viitoare, in prezenta reprezentantilor Guvernului si ai Federatiilor romane de patinaj si hochei de gheata. Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a declarat…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte priveste cu oarecare ingrijorare decizia serviciilor de informatii americane de a il cataloga drept o amenintare la adresa democratiei, a declarat purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale de la Manila, citat de agentia Reuters.

- In urmatorii trei ani, Municipalitatea saceleana intenționeaza sa realizeze toate demersurile pentru construirea unei școli in cartierul Garcini, cu populație preponderent rroma. Potrivit primarului Municipiului Sacele, Virgil Popa, valoarea investitiei este estimata la 26.075.984 lei, cu tot cu TVA…

- Municipalitatea baimareana isi asuma in acest an modernizarea, extinderea si reabilitarea strandului municipal din zona Parcului Regina Maria, precum si terenul 2 de langa stadionul Viorel Mateianu. Cel putin asa au aratat reprezentantii Primariei in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local, desfasura…

- A inceput construcția unei cladiri moderne cu o suprafața de peste 3000 de mp, care va fi Spitalul de Recuperare și Ingrijiri Paliative SANOVIL Bistrița, construcția fiind situata pe strada Tudor Jarda, in spatele actualei clinici SANOVIL.

- Noua Dreapta someaza public conducerea Muzeului Taranului Roman, printr-un comunicat de presa, sa anuleze redifuzarea filmului "120 batai pe minut" și sa ceara scuze tot public tuturor romanilor pentru terfelirea imaginii și a bunei reputații a muzeului.

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat duminica, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, ca Israelul este pregatit sa actioneze impotriva Iranului, si nu doar a aliatilor lui din Orientul Mijlociu, daca este necesar, reiterand ca acest regim este cea mai mare amenintare la adresa…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, continua „razboiul” cu miliardarul american George Soros, pe care il vede drept un inamic al suveranitații statului maghiar. Tensiunile in aceasta privința sunt din ce in ce mai accentuate, iar guvernul maghiar a inceput sa ia masuri legale pentru a ingreuna finanțarea…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Locația viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputata de primaria din urbea de pe Bega și administrația județeana. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole, s-a intalnit luni, 5 februarie 2018, cu reprezentanti ai Companiei Nationale de Investitii, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si primariilor Pucioasa si Fieni, pentru a evalua stadiul lucrarilor la obiectivul „Reabilitare…

- Situatie paradoxala in Republica Moldova. Cu toate ca 52% dintre alegatori au ales un presedintele prorus in noiembrie 2016, un sondaj de opinie realizat la comanda Centrului de Informare si Documentare NATO in Moldova arata ca fiecare al treilea moldovean vede in Rusia o amenintare la adresa securitatii…

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, dupa ce și-a lovit o angajata. Poliția municipiului Cluj Napoca a dispus printr-o ordonanța penala,…

- „In urma solutionarii unei contestatii de catre Curtea de Apel București, Compania Naționala de Investiții va semna in cursul acestei luni contractul de execuție pentru Sala de sport polivalenta care urmeaza sa fie construita in Oradea, pe amplasamentul actual al Pietei Obor. Piața Obor urmeaza…

- Un magistrat considera coruptia o amenintare grava la adresa democratiei, statului de drept si echitatii sociale. Aprecierile apar intr-un dosar in care un fermier a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare pentru ca a falsificat documente si a obtinut ilegal subventii din fonduri europene…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial...

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și viceprimarul Dan Diaconu au mers, vineri dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Cei doi au fost audiați in calitate de martori intr-o ancheta privind cazul porții de intrare in oraș de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit in timpul furtunii…

- Scandal si acuzatii grave la Primaria Sectorului 6 din Bucuresti. Cei de la PSD spun ca cei din Opozitie - PNL si USR - ar fi blocat mai multe proiecte. "In ședința de indata convocata de primarul Gabriel Mutu, astazi, 25 ianuarie 2018, a fost propusa spre votare grila de salarizare a angajaților…

- O scoala de patinaj pentru copii, realizata printr-un parteneriat intre un club de hochei, autoritatile locale si patru unitati scolare, si-a inceput, marti, activitatea in municipiul Targu Secuiesc. Potrivit primarului Bokor Tibor, cursurile vor avea loc la patinoarul acoperit, construit…

- Tehnicile ce vizeaza manipularea radiatiei solare pentru a atenua fenomenul de încalzire a climei ar putea sa provoace, daca ar fi întrerupte brusc, disparitia mai multor specii din flora si fauna salbatica, a avertizat un studiu american publicat luni, informeaza AFP. "O încalzire…

- Despre ceea ce s-a intamplat in sedinta Consiliului Judetean de saptamana trecuta – atunci cand consilierii liberali au considerat ca este mai important “ordinul de partid” decat reabilitarea Spitalului Judetean – s-a vorbit mult. In ciuda impotrivirii alesilor PNL (pentru ca si abtinerea inseamna,…

- Realizarea unei Sali Polivalente a Sucevei, considerata de multi un vis utopic, are sanse mari de concretizare, in anii urmatori, in conditiile in care a fost inclusa in lista proiectelor propuse spre finantare de catre Compania Nationala de Investitii.„Am primit recent o scrisoare prin care ...

- Cazinoul din Constanța a intrat pe lista rusinoasa a celor mai afectate 12 cladiri de patrimoniu din Europa, alaturi de monumente istorice din Albania, Georgia sau Belgia. Cu banii de reparaţii blocaţi în cont de trei ani şi cu o lege care permite blocarea oricărei licitaţii,…

- Organizația internaționala pentru drepturile omului Freedom House a publicat un nou raport care evalueaza situația libertaților civile și politice in 195 de țari. Autorii studiului, intitulat „Libertatea in lume 2018: criza democrației“, au ajuns la concluzia ca, in ultimii 12 ani, nivelul de libertate…

- Localnicii unei comune timisene vor avea o sala de sport moderna, cu 180 de locuri, care va fi dotata cu toate echipamentele necesare. Proiectul pentru realizarea acesteia a fost deja depus pentru aprobare de Ovidiu Dota, primarul comunei Topolovatu Mare, urmand sa fie finanțat cu 500.000 de euro, prin…

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul ședinței extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Naționale de Investiții a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din țara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este prezent, astazi, la ședința Comitetului Executiv al filialei județene Suceava. La intalnirea care are loc la un hotel din Sucevița participa și vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum…

- Compania Naționala de Investiții a solicitat unele modificari ale documentației tehnice transmise de administrația locala din Turda, in vederea construirii salii de sport competiționala la nivel internațional, care ar urma sa se realizeze la Turda. Consilierii turdeni vor trebui sa aprobe aceste modificari…

- „Anul care s-a incheiat nu a fost excelent, dar suficient de bun pentru comunitatea pe care o reprezint. Acum o saptamana am finalizat lucrarile la doua drumuri din Scaius, care erau atat de sparte incat nu se putea circula nici macar cu caruta. Finantarea pentru ele am obtinut-o de la Ministerul…

- E plina desaga de promisiuni a Companiei Naționale de Investiții. In documentele acesteia, in Timiș curge lapte și miere. Sunt 40 de sali sport, 53 de camine culturale și nu mai puțin de 46 de bazine de inot nou-nouțe, in mai multe localitați, ba chiar și un stadion de 42.000 locuri in Timișoara. Teoretic,…

- Ordinul de incepere pentru constructia pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018, nimic nu mai poate interveni in realizarea obiectivului, a declarat, joi, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita.…