Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timiș il susține, ca o echipa responsabila, pe Liviu Dragnea, președintele partidului. Asta deși, in vara anului trecut, cand „proscrisul” Sorin Grindeanu aduna sute de oameni in curtea filialei, s-a strigat chiar și „Jos Dragnea”. Președintele interimar Calin Dobra spune ca la mijloc au fost „valuri…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a transmis, miercuri la Atena, ca fotbalul elen se afla "la marginea prapastiei" si ca "Grexit-ul care parea departe nu mai este", dupa recentele incidente si interventia presedintelui clubului PAOK Salonic inarmat in timpul unui meci cu AEK Atena, informeaza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”.

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii".Victor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anuntat marti seara ca nu va candida pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia la Congresul Partidului Social Democrat, care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, precizand insa ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie,…

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca in cadrul Congresului Extraordinar al PSD vor fi aleși 16 vicepreședinți, 8 femei și 8 barbați. Se va da un vot pentru funcția de președinte executiv și pentru cea de secretar general.”In primul rand s-a luat decizia de alegri pentru președinte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va ridica discutii in Parlament cu privire la orele suplimentare ale lucratorilor MAI. In loc sa fie compensate cu timp liber, Dragnea sustine ca acestea ar trebui sa fie platite.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Buzaul va avea la Congresul Extraordinar al PSD de la Sala Palatului una dintre cele mai numeroase delegații din țara. In delegație se vor afla pe langa parlamentari, președintele Consiliului Județean și cei doi vicepreședinți, primarii de municipii și viceprimarii, șefii de organizații, primari din…

- Premierul Viorica Dancila sustine intr-o emisiune televizata ca Liviu Dragnea ar putea fi candidatul cu care PSD va merge in alegerile prezidentiale din 2019. "In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri: europarlamentare si prezidentiale. E normal ca un partid sa se gandeasca , sa…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie”, daca am indraznit sa vorbim.”Așa ne trebuie pentru ca am vorbit, sa ne cheme la…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile pentru cazul Dosarului Microsoft. Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, susține ca in acest caz cineva trebuie sa plateasca, pentru ca niște oameni și familiile lor au fost supuse oprobiului public, dar in DNA investigația…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile pentru cazul Dosarului Microsoft. Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, susține ca in acest caz cineva trebuie sa plateasca, pentru ca niște oameni și familiile lor au fost supuse oprobiului public, dar in DNA investigația…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune o varianta de guvern cu trei vicepremieri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, cei trei vor fi Paul Stanescu, Gratiela Gavrilescu si Viorel Stefan, care ar urma sa fie vicepremier fara portofoliu. O alta varianta de posibil vicepremier…

- Componența finala a viitorului Cabinet Dancila este pe cale de a fi decisa in forma sa finala. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea s-a stabilit ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri din…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru Mediafax, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca „sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.Premierul…

- Liderii PSD decid astazi, in CEx, cine va fi propus premier Liderii PSD se vor reuni marti, la ora 11.00, in sedinta CEx, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic! In urma ședinței CEx din aceasta seara, s-a decis ca premierului sa-i fie retras sprijinul politic, urmand ca acesta sa iși depuna mandatul. Președintele PSD, Liviu Dragnea nu a facut nicio propunere clara in aceasta seara, el urmand sa iasa maine cu propunerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru MEDIAFAX, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța marți Antena 3.Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a trimis o scrisoare catre activul PSD in care pune degetul pe rana. Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne.Badalau le cere membrilor PSD sa restabileasca democrația in partid și vorbește despre o serie de decizii…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ce se intampla la PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire! Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu / si pe Tutuianu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea reacționeaza dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor. Liderul social-democraților ii mulțumește Doinei Pana pentru activitatea sa și anunța propunerea unui nou ministru in cadrul Cex PSD de zilele...

- Sosesc primele reacții dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor, Doina Pana. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca soarta acestui Minister ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a tinut sa-i multumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat din Guvern. Dragnea a spus ca viitorul acestui Minister va fi decis intr-un Comitet Executiv, care va fi convocat zilele urmatoare.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa-i mulțumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat din Guvern. Dragnea a spus ca viitorul acestui Minister va fi decis intr-un Comitet Executiv, care va fi convocat zilele urmatoare.Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. El a precizat ca aceasta este si una dintre dorintele premierului Mihai Tudose, pentru ca au discutat de mult timp despre…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile...

- Vicepremierul rus Vitali Mutko, suspendat pe viața de Comitetul Olimpic, renunța și la șefia federației ruse de fotbal. Vitali Mutko, 59 de ani, e omul lui Putin. Senator de St. Petersburg, orașul președintelui, a fost ministrul Sportului 8 ani, pana in 2016, cand a devenit vicepremier. ...

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …