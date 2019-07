Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 21.19 (03.19 GMT), a anuntat institutul american de geofizica USGS, transmit AFP, Reuters si dpa. Cutremurul a avut loc in apropierea orasului Ridgecrest, la nord-est de Los Angeles, la o…

- Din Los Angeles, pana in Las Vegas si in nordul Mexicului, seismul cu magnitudinea 6,4 pe Richter a provocat panica. Cele mai mari pagube s-au inregistrat in orasul Ridgecrest, unde a fost decretata stare de urgenta.

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs sambata seara la o distanta de 5 kilometri sud-vest de mica localitate Petrolia din nordul statului american California, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs miercuri în Insulele Kermandec din Noua Zeelanda, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USGS), relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs joi in largul statului El Salvador, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Press Association si Reuters, scrie digi24.ro.

- Un cutremur de intensitatea 6,1 pe scara Richter s-a inregistrat joi in orasul de coasta Hualien, in estul Taiwanului, si a fost resimtit pana in capitala Taipei, anunta serviciile nationale taiwaneze de meteorologie, relateaza Reuters.