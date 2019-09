California - Un excursionist a murit din cauza căldurii Un excursionist a murit din cauza expunerii la caldura extrema, iar alte cateva persoane au fost salvate de pe un traseu aflat pe un deal din statul american California, a informat presa locala marti, citata de Xinhua. Cel putin sase excursionisti au ramas fara apa in timpul unei drumetii in muntii din apropierea orasului Malibu, in vestul comitatului Los Angeles. Grupul a solicitat asistenta in jurul orei locale 16:00 (23:00 GMT), acuzand epuizare din cauza caldurii si deshidratare, a indicat politia. Un excursionist murise la momentul sosirii echipei de salvare. Un elicopter de salvare a transportat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase excursionisti au ramas fara apa in timpul unei drumetii in muntii din apropierea orasului Malibu, in vestul comitatului Los Angeles. Grupul a solicitat asistenta in jurul orei locale 16:00 (23:00 GMT), acuzand epuizare din cauza caldurii si deshidratare, a indicat politia.Un…

- Valul de caldura care a lovit nordul Europei a trezit bacterii extrem de periculoase. In Germania, o femeie a murit dupa ce s-a scaldat in Marea Baltica. S-a infectat cu bacteria vibrio, care traiește in apele sarate ale acestei mari.

- Actorul Cameron Boyce, star al postului de televiziune Disney, care a murit in mod neasteptat la varsta de 20 de ani la inceputul lunii iulie, a decedat din cauza epilepsiei, a indicat un medic legist din Los Angeles, citat de Press Association. Actorul american, cunoscut pentru rolurile sale din franciza…

- Actorul american si star al Disney Channel, Cameron Boyce, care a murit la sfarsitul saptamanii trecute in somn la varsta de 20 de ani, suferea de epilepsie, a confirmat miercuri familia sa, relateaza joi AFP. Cameron Boyce a murit in Los Angeles, California, "din cauza unei crize in urma unei patologii…

- Toata Romania a fost marți sub avertizare de canicula. A fost cea mai calduroasa zi din acest an. La Slobozia au fost inregistrate de 37 de grade Celsius la umbra, dar corpul uman a resimțit valori mult mai mari. Și gradul critic al indicelui de umiditate a fost depașit.

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.

- In ultimele 24 de ore, cel putin 49 de persoane si-au pierdut viata in Bihar, nordul Indiei, stat afectat de doua saptamani de caldura extrema. Temperaturile au depasit 45 de grade Celsius!