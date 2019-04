Stiri pe aceeasi tema

- Soferul, Isaiah Peoples, ar fi vizat aceasta familie doar pentru infatisarea lor, potrivit anchetei politistilor din Sunnyvale, in apropiere de San Francisco, care trateaza in prezent afacerea ca o "crima motivata de ura", o categorie aparte de infractiuni penale, scrie agerpres.ro. "Noi dovezi…

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de un vehicul, in orasul californian San Jose, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunta autoritatile americane, precizand ca soferul a fost retinut.Incidentul rutier a avut loc in zona Sunnyvale din San Jose. Potrivit postului…

- Un video postat, astazi, pe Facebook a produs o vie impresie. Clipul ar fi fost inregistrat la coada Lacului Bacau și arata cum o mașina urmarește un barbat pe camp și il lovește și, apoi, trece peste el, in țipetele de groaza ale celor care asista la aceasta scena. VIDEO PE: https://www.desteptarea.ro/video-un-sofer-urmareste-un-barbat-si-l-loveste-intentionat-cu-masina

- Un video postat, astazi, pe Facebook a produs o vie impresie. Clipul ar fi fost inregistrat la coada Lacului Bacau și arata cum o mașina urmarește un barbat pe camp și il lovește și, apoi, trece peste el, in țipetele de groaza ale celor care asista la aceasta scena. Din discuțiile de pe Facebook se…

- Samantha Josephson, o tanara din Columbia a facut greșeala vieții ei! Tanara comandase un taxi și s-a urcat in mașina unui necunoscut, dupa ce a confundat mașina care ii aparuse pe aplicație. Șoferul respectiv a ucis-o fara mila și intreaga scena șocanta a fost filmata de camerele video de supraveghere.

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN 12 C, in localitatea Tașca din judetul Neamț, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat potrivit mediafax Potrivit polițiștilor din Neamț, un barbat de 50 de ani din Bacau conducea pe DN 12 C,…

- "Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului si a intrat cu vehiculul într-un cap de pod", a transmis purtatorul de cuvânt al IPJ Alba, Luminita Prodan. Ranit foarte grav, barbatul a decedat la scurt timp. Victima avea 49 de ani si era din Cluj…

- Un accident rutier MORTAL a avut loc astazi dimineața, in jurul orei 08.30, pe DN 14B, la ieșire din Teiuș inspre Blaj. Conducatorul auto a decedat dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Potrivit IPJ Alba, accidentul rutier a avut loc pe DN 14B la ieșire din Teius spre Blaj. Șoferul unui autoturism…