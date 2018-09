Calificați în Liga Elitelor U 17 Formația oradeana, pregatita de antrenorul Ionel Negrea, a inregistrat un frumos succes, reușind sa se califice in Liga Elitelor, la categoria under 17 ani. CSȘ LPS Bihorul s-a clasat pe locul 1 in grupa din faza preliminara, devansand celelalte adversare: U Cluj-Napoca, CSM Oradea, LPS Satu Mare, CS Atletic Zalau și CSȘ Baia Mare. In ultima etapa din serie, oradenii au caștigat cu scorul de 3-0 meciul din deplasare cu Atletic Zalau. Antrenorul Ionel Negrea considera ca actuala generație U 17 ani este una de calitate și apreciaza ca macar cațiva dintre componenții acesteia au șanse certe… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din Romania din data de 13 septembrie, au fost analizate publicațiile culturale care au depus dosare pentru menținerea, respectiv obținerea egidei U.S.R. In urma votului, membrii Comitetului Director au decis sa isi pastreze egida Uniunii publicatiile…

- Conturile au fost incheiate dupa doar 30 minute: 1-0, min. 3, gol Budur din centrarea excelenta a lui Modan; 2-0, min. 16, Al. Pavel cu capul dupa ce portarul oaspetilor a respins in fata penalty-ul executat de acelasi jucator; 3-0, min. 29, gol Budur dupa o actiune a lui Pit. La adapostul…

- Competiția are deci tradiție și creeaza in fiecare an foarte mult entuziasm in randul deținuților. Joi, la ora 9:00, pe terenurile de la baza sportiva situata in localitatea Santandrei au sosit 68 de deținuți in diferite regimuri de executare, de la șapte unitați penitenciare: Oradea, Arad, Timișoara,…

- Dupa mai mulți ani, Penitenciarul Oradea a gazduit prima competiție interpenitenciara de fotbal „Cupa de vest” din nord-vestul țarii, ajunsa la ediția a XII-a. Competiția are deci tradiție și creeaza in fiecare an foarte mult entuziasm in randul deținuților. Joi, la ora 9:00,…

- Peste 50 de mașini și piloți au luat parte in weekend la Klausenburg Retro Racing, la Dej. Evenimentul s-a desfașurat sambata și duminica, pentru prima data la Dej, dar cursa este deja la ediția a VIII-a. 55 de concurenți din Cluj-Napoca, Satu Mare, Baia Mare, Sighișoara, Mureș, Gherla, București și…

- Juniorii III ai Academiei de Handbal Minaur vor debuta la sfarșitul acestei saptamani in sezonul competițional 2018/2019. O noutate fața de sezoanele precedente este inscrierea in aceasta ediție a doua echipe. Ambele vor face parte din seria H, alaturi de CS Seini, CSS2 Baia Mare, LPS Satu Mare, ACS…

- Un tren de lux urmeaza sa circule de la Cluj spre Timișoara, cu oprire în Oradea și Arad, din iarna acestui an. Garniturile de tren sunt catalogate de lux, dar au fost acuzații ca au mari probleme și s-a cerut sa nu fie puse în circulație. Ele au fost achiziționate…

- Omul de afaceri Valer Blidar, originar din comuna Homorod (judetul Satu Mare) proprietarul Astra Vagoane Calatori din Arad, spune ca in primul semestru din acest an afacerile s-au mentinut la nivelul celor din perioada similara a anului trecut. In perioada de referintra, fabrica a lucrat la doar 30%…