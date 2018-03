Calificare năruită în prelungiri. Juniorii U19 rămân acasă! Dupa victorii și prestații entuziasmante in fața Serbiei (4-0) și Suediei (2-1), Romania a dat cu piciorul unei calificari care parea mai la indemana ca niciodata. Avea nevoie sa nu piarda cu Ucraina! 1-0 in minutul 77 pentru tricolorii U19, iar Finlanda era mai aproape ca oricand. Euforic ca a marcat din centrarea bihoreanului Micovschi, Olimpiu Moruțan și-a scos tricoul realizand prea tarziu ca are deja un galben, iar bucuria (prostia) urma sa-l coste …eliminarea. Ce a urmat a fost dramatic. In zece, Romania efectiv s-a prabușit iar Ucraina a punctat in minutele 84, pe… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA UCRAINA UNDER 19 LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT. Romania U19 conduce grupa de calificare, cu 6 puncte. Este urmata de Ucraina U19, care are 4 puncte. "Tricolorii" au nevoie de un egal pentru a se califica la turneul final din Finlanda, care va avea loc intre 16 si 29 iulie, la Seinajoki…

- Eliminarea lui Constantin Dima, stoper imprumutat de Dinamo la Sepsi Sf. Gheorghe, n-a incurcat doar finalul partidei cu Suedia. Cel mai exact om din defensiva Romaniei in primele doua partide a primit un cartonaș roșu ușor, la un fault la mijlocul terenului, pentru care se impunea doar cartonaș galben.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins aseara dramatic echipa Rusiei, campioana olimpica en titre, cu scorul de 26-25 (15-12), in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Tricolorele si-au luat astfel ...

- Junioarele U17, la Turul de Elita (23-29 martie, Olanda). Reprezentativa feminina a Romaniei sub 17 ani și-a diminuat șansele de calificare la Euro 2018, dupa infrangerea suferita vineri, 23 martie, in debutul turneului, 0-2 cu Olanda. Cele doua goluri au fost inscrise de Tromp in minutele 2 și 45 ale…

- Tricolorii au trecut cu 2-1 de reprezentativa Suediei prin golurile marcate de Tudor Baluța 33, Alexandru Mațan 58, respectiv Berqvist 4. Bihoreanul Claudiu Micovschi a intrat pe teren in minutul 72, substituindu-l pe Mațan. Ambele echipe au terminat partida cu un om in minus Constantin Dima…

- ”Tricolorii” joaca sambata al doilea meci din grupe, impotriva Suediei. In celalalt meci al grupei, Ucraina a invins Serbia cu 2-1. Partida Romaniei cu Suedia, programata sa inceapa la ora 20:00, va fi transmisa in direct pe canalul de YouTube FRF TV. Echipa de start aleasa de Adrian…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan ("20, "6), Morutan ("23) si…

- Marian Dima Selectionata Under 19 a Romaniei a devenit principala favorita la calificarea din grupa pe care tara noastra o organizeaza. Drumul catre Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta a inceput, la Ploiesti, cu un rezultat convenabil echipei noastre, Suedia si Ucraina remizand,…

- Nici la juniori nu e liniște in derbyurile toscane. Miercuri, s-a jucat Fiorentina - Empoli la Viareggio Cup, probabil cel mai important turneu juvenil european. Squadra Viola a caștigat, 3-2, dar meciul s-a incheiat cu un mare scandal. 40 de ultrași ai violeților, care aruncasera in timpul meciului…

- Cu Andrei Vlad (FCSB), Screciu (CSU Craiova), Dima (Sepsi), Baluta, Matan (Viitorul Constanta), Morutan (FC Botosani), jucatori cu meciuri in prima liga, plus “stranierii” Dragomir (Arsenal), Dulca (Swansea) si Sintean (Slavia Praga), Romania a surclasat Serbia in meciul inaugural desfașurat…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European, potriivt news.ro. Partida s-a disputat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'),…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti.Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'), Morutan…

- Adrian Boingiu și patru dintre protagoniștii meciului caștigat fantastic de Romania U19 cu Serbia U19, scor 4-0, la Turul de Elita, au vorbit dupa jocul de la Ploiești. Selecționerul iși lauda jucatorii și spera ca generația aceasta sa faca in viitor spectacol și la naționala de seniori. Mațan, Vlad,…

- Formația de juniori sub 19 ani a Romaniei a debutat cu o victorie frumoasa in grupa 4 a Turului de Elita, gazduita de țara noastra. Tricolorii lui Adrian Boingiu au invins categoric astazi, scor 4-0, reprezentativa similara a Serbiei, intr-un ...

- Reprezentativa de fotbal U17 a Romaniei a plecat, ieri, spre Ungaria, unde va participa la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European din Anglia. Staff-ul format din Aurel Ticeanu, Adrian Vasii si Mihai Ianovschi jr. va miza pe un lot format din 22 de jucatori, dintre care patru legitimati…

- Reprezentativa U19 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 1999, va participa in perioada 21-27 martie la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European U19, care se va desfașura in Finlanda. Adversarele tricolorilor in Grupa 4 ...

- Dupa eșecul de la Șpring, din prima etapa a returului, liderul Ligii a IV-a, Transalpina Șugag a invins categoric, la intaia reprezentație in fața fanilor, pe Energia Sasciori, scor 8-1 (4-0). Marcatori: Gh. Rișnița (3), Mura (26), P. Lazar (29, 42), Rahovean (52), Șufana (82, 89), Diaconu (90+2), respectiv…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, si CSU Craiova se intalnesc in aceasta seara, la Ovidiu, in etapa a doua din turneul play off al Ligii 1.Cele doua formatii de start sunt:Viitorul manager tehnic, Gica Hagi : Cojocaru M. Lima, Tiru, de Nooijer, Cr. Ganea Cicaldau, Mladen, Vina Chitu, Gavra, I. Hagi.Rezerve:…

- Campioana en-titre Viitorul și U Craiova joaca in aceasta seara in prima partida a etapei a doua din play-off. Duelul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Viitorul - U CraiovaClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Viitorul:…

- Autor: Octavian ANDRONIC Ziua de miercuri, 7 martie, a fost una incarcata de semnificații. Ca toate celelalte, dealtfel STOP O marturisire imprudenta facuta cu nonșalanța de Teodorovici la un talk show, cum ca ar fi primit la domiciliu o diploma de la SRI pentru un curs pe care nu-l frecventase, face…

- Craiova a trecut la limita de Dinamo si s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei. Schimbarea de antrenor nu a adus mari noutati in jocul dinamovistilor, care rateaza și ultimul obiectiv al sezonului. Prima repriza a meciului Universitatea Craiova - Dinamo a fost una dominata clar de olteni. Gazdele…

- FC Hermannstadt, condusa de ex-uniristul Alex Pelici, ce i-a avut printre titulari pe Razvan Dilbea și Daniel Tatar (au promovat cu Unirea Alba Iulia in Liga 1 in 2009), a reușit o calificare istorica in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a umilit in sferturi pe FCSB, spulberand-o cu un neverosimil…

- De 1 martie (si 8 martie, ca tot vine imediat), cel mai frumos cadou pe care domnii il pot face doamnelor, copiii mamelor, prietenii prietenilor,…, este o declaratie de dragoste. Si, cred eu, ”Je t’aime” e una dintre cele mai frumoase declaratii din toate timpurile. O declaratie pe care Lara Fabian…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat marti, in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca ministrul Justitiei a preluat, in motivarea cererii de revocare a sa din functie, anumite informatii care circulau in spatiul public cu privire la presupuse…

- Gnohere a devenit, in urma celor doua goluri reușite in "dubla" cu Lazio, cel mai bun marcator strain al Stelei in cupele europene. De doar 11 meciuri in Europa a avut nevoie Harlem Gnohere pentru a scrie istorie! Cu golul de la Roma, "Bizonul" a izbutit sa-i depașeasca intr-un top select pe Federico…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa similara a Croatiei, cu scorul de 58-56 (21-26), in cea de-a treia partida din grupa D a preliminariilor europene ale CM2019. Pentru Romania au marcat Kuti 16 puncte, Cate 13, Nicoara 8, Nicolescu 7, Mandache 5,…

- Emil Boc tot mai vrea tenis international al Cluj. "E nevoie de implicarea mediului de afaceri" Emil Boc a reiterat ca doreste organizarea la Cluj a unui turneu international de tenis. Articolul acesta este din ciclul „discutii la Realitatea FM". Pentru ca deocamdata doar aici s-a ajuns…

- Un eveniment unic are loc astazi la Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei. Sfintirea Capelei cu Hramul „SFANTUL MELETIE” dedicata deficientilor de auz si comunicare din Buzau. Capela este situata in imediata apropiere a Catedralei Arhiepiscopale si este cunoscuta buzoienilor ca fiind "Capela lui Lazar".

- PROBLEME… Din cauza lipsei banilor, echipa a doua de juniori III a Liceului cu Program Sportiv Vaslui nu s-a mai prezentat la meciul cu LPS Buzau, din cadrul celui de-al doilea turneu de sala. Echipele de juniori III de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au avut prestatii sinusoidale la cel de-al…

- Iuliu Muresan a raspuns declaratiilor venite dinspre FCSB, care, prin vocea lui Gigi Becali, a lasat de inteles ca impresarul lui Giedrius Arlauskis a negociat o eventuala revenire a portarului la echipa lui Nicolae Dica. Oficialul din Gruia nu crede in varianta lansata de patronul FCSB-ului.…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine in aceasta seara primul meci oficial din 2018, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, Astra Giurgiu, in etapa a 23 a a Ligii 1. FC Viitorul se afla pe locul sase in clasament, cu 34 de puncte, in vreme ce Astra ocupa pozitia a patra, cu 37 de puncte. Echipele…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu 733.900 dolari, dupa ce a dispus cu 7-6 (5), 6-1 de germanca Andrea Petkovic.

- Roger Federer, in varsta de 36 de ani, a fost coplesit de emotii dupa cucerirea celui de-al 20-lea titlu major al carierei si a spus ca aceasta realizare este un alt vis pe care si l-a indeplinit.

- Formatia FC Viitorul a invins, joi, cu scorul de 2-0, echipa poloneza Jagiellonia, in ultimul meci din cadrul stagiului de pregatire de la Belek. Golurile au fost marcate de Cicaldau '6 si Ianis Hagi '61.FC Viitorul a evoluat in urmatoarea formula: Tordai (46 Cojocaru) - Capusa (81 Ghita),…

- Penultimul turneu interjudetean de minivolei, seria F din Divizia Nationala de Minivolei Masculin, editia 2017-2018, se va desfasura in weekend-ul 27-28 ianuarie, la Cluj-Napoca, acolo unde vor fi prezenti si micutii voleibalisti de la CSM Campia Turzii. Read More...

- Al doilea amical al zilei si ultimul din stagiul in Turcia al Universitatii Craiova a fost impotriva campioanei si liderului Bulgariei, Ludogoret Razgrad, contra careia Devis Mangia a aliniat o echipa apropiata de cea de baza. In fata unei formatii de calitate, alb-albastrii au rezistat doar o repriza,…

- FC Viitorul a a invins, joi, la Belek (Turcia), cu scorul de 2-1, echipa ucraineaza Cernomoret Odesa, locul 10 in primul esalon, informeaza site-ul oficial al campioanei Romaniei. Pentru FC Viitorul au marcat Ciobanu (61) si Pitu (77- penalti), in timp ce pentru Cernomoret a punctat Zunic (64).Echipa…

- Echipa de fotbal FC Viitorul a invins, joi, formatia ucraineana Cernomoret Odesa cu scorul de 2-1 (0-0), intr-o partida amicala disputata in stagiul de pregatire din Antalya, Turcia, informeaza site-ul oficial al gruparii din Ovidiu. Golurile formatiei FC Viitorul au fost marcate de Andrei…

- FC Viitorul – FK Rostov 1-1, intr-un amical in stagiul de pregatire din Turcia. FC Viitorul a disputat, luni seara, a șasea partida de verificare din cadrul cantonamentului de la Belek. Campioana Romaniei a intalnit echipa rusa FK Rostov, meciul incheindu-se la egalitate, scor 1-1 (1-0). A fost un nou…

- Viitorul – Kapaz 1-1, intr-o partida amicala in stagiul din Turcia, de la Belek. Elevii lui Hagi au dominat echipa azera, dar au inscris o singura data. ACTUALIZARE. De la ora 16.00, tot in Turcia, Viitorul – FC Rostov (1-0 LIVE) FC Viitorul și portarul Victor Ramniceanu au ajuns la un acord privind…

- Junioarele V de la LPS Vaslui se pregatesc pentru primele teste oficiale, urmand ca la sfarșitul acestei saptamani sa participe la un turneu de minihandbal, la Comanești. Handbalistele junioare nascute in 2007 de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui se pregatesc pentru meciurile oficiale din acest…

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 6-2 de selectionata similara a Turciei, intr-un meci amical disputat in Antalya, anunta frf.ro. Pentru nationala Romaniei au inscris Mitrea (min. 29) si Iulian Ilie (min. 52).Antrenorul Sorin Colceag a analizat imediat dupa meci…

- Viitorul – Skenderbeu 1-1, in al doilea amical din 2018. Meciul s-a jucat luni, la Lara, in Antalya. Skenderbeu a cucerit ultimele șase titluri naționale in Albania. Meciul s-a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1). Viitorul ar fi putut deschide scorul in min.14, dar arbitrul nu a acordat lovitura de…

- Nationala de handbal masculin a smuls punctul de care avea nevoie pentru a trece in urmatoarea faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Romania si Ucraina au terminat 26-26, astfel ca tricolorii au castigat grupa preliminara de la Bolzano si vor juca in play-off-ul din luna iunie. Finala…

- Viitorul a pierdut amicalul cu Galatasaray, scor 0-2. Ianis Hagi a fost titular la Viitorul și a purtat numarul 10 in primul meci de verificare disputat de campioana Romaniei in stagiul din Turcia. In tribune a fost și staff-ul celor de la FCSB, in frunte cu antrenorul Nicolae Dica, precum și selecționerul…

- Premierul nipon Shinzo Abe, care incepe vineri un turneu european, printr-o vizita in tarile baltice, va aduce un omagiu in Lituania asa-numitului 'Schindler nipon', un diplomat japonez care a salvat viata a mii de evrei cu peste 77 de ani in urma, relateaza France Presse. Chiune…

- Azi, la ora 11, la arena „Motorul”, lotul echipei UTA s-a reunit in vederea returului campionatului. Au fost prezenti 27 de jucatori, multe noutati, dar putine surprize. Politica „low-cost” a conducerii face ca toate numele grele sa fie la un pas de a pleca de la echipa. Prima „miscare” a…

- Si-au facut bagajele, si-au luat CD-urile si au plecat la drum. Interpretii Adrian Ursu si Ionel Istrati au zburat astazi intr-un turneu in Statele Unite. Acestia vor concerta timp de doua saptamani in sase orase mari.