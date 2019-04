Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham Hotspur s-a calificat dramatic in semifinalele Ligii Campionilor, ieri seara, desi a fost invinsa de Manchester City cu scorul de 4-3 (3-2), pe „Etihad Stadium“, in mansa a doua a sferturilor de finala. Tottenham, victorioasa in tur cu 1-0, ...

- ​Mohamed Salah (26 de ani) a fost inclus de revista TIME în topul celor mai influenti 100 de oameni din lume, iar în numarul din aceasta saptamâna, egipteanul a atins un subiect delicat din Orientul Mijlociu, referitor la drepturile femeilor, informeaza Mediafax.Vedeta lui Liverpool…

- Liga Campionilor la fotbal programeaza, la mijlocul acestei saptamani, partidele contand pentru sferturile de finala, manșa-retur. Marți 22.00 FC Barcelona - Manchester United (in tur, 1-0) 22.00 Juventus Torino - Ajax Amsterdam (1-1) Miercuri 22.00 FC Porto - Liverpool (0-2) 22.00 Manchester City -…

- Tottenham a câștigat prima manșa a sferturilor Champions League, dar un rezultat de 1-0 nu este unul care sa îi asigure un retur liniștitor pe terenul lui Manchester City. Mauricio Pochettino s-a declarat foarte mulțumit de victoria obținuta de elevii sai, însa a precizat ca Manchester…

- Atacantul echipei Tottenham, Harry Kane, s-a accidentat la glezna stânga în meciul cu Manchester City si ar putea lipsi pâna la finalul sezonului, informeaza BBC."Suntem îngrijorati. Probabil ca va lipsi în acest final de sezon. Speram sa nu fie grav, însa…

- * SCM Ramnicu Valcea ramane favorita la castigarea titlului national, desi a fost invinsa de CSM Bucuresti, cu scorul de 30-29 (12-12), miercuri seara, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, intr-un meci restant din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. * Liverpool…

- Calificare incredibila a echipei Manchester United in faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Dupa infrangerea din tur, scor 0-2, "diavolii roșii" au caștigat aseara meciul retur de pe terenul gruparii Paris Saint-Germain cu 3-1.