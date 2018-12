Calendarul zilelor libere din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca bugetarii vor avea zile libere si 24 si 31 decembrie, ceea ce inseamna cate o minivacanta de 5 zile pentru Craciun si Revelion. „Am o veste buna pentru angajatii din sistemul bugetar. Se vor bucura de inca doua zile libere,…

- Angajatii din sistemul bugetar se vor bucura de inca doua zile libere in preajma Craciunului si Anului Nou. Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in deshiderea ședinței de Guvern ca Executivul va adopta o hotarare prin care bugetarii vor beneficia de inca doua zile libere de Sarbatori, in 24 si 31…

- ZILE LIBERE 2018: Executivul ar putea acorda bugetarilor timp liber in zilele de luni, 24 decembrie și 31 decembrie, astfel incat aceștia sa se bucure de o minivacanța. Anul acesta, ultimele doua zile libere din an, respectiv prima și a doua zi de Craziun, vor pica in zile de marți și miercuri,…

- ZILE LIBERE 2019: Din pacate, anul viitor, o treime dintre aceste zile vor cadea in weekend. Angajatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele considerate libere, vor primi, conform prevederilor legale in vigoare, un bonus la salariu, aceste zile fiind platite dublu. Citeste si Legea Pensiilor…

- Intr-o societate in care timpul nostru liber a devenit din ce in ce mai limitat, planificarea concediilor se face cu mult timp inainte, motiv pentru care avem nevoie sa știm ce zile libere 2019 vom avea. Iata ce scrie in calendar libere legale 2019. Potrivit calendarului sarbatorilor legale, anul viitor…

- ZILE LIBERE 2019. "Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, Guvernul stabileste prin Hotarare de Guvern zilele de munca pentru care se acorda zile libere, care preced si care succed sarbatorile legale, respectiv zilele in care recupereaza acesta”, prevede proiectul de lege de modificare a Codului…

- CALENDAR ORTODOX 2019. Hotararea a fost luata in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ce s-a desfasurat in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Citeste si ZILE LIBERE 2019. Vesti proaste pentru romani,…

- Zile libere 2019. Potrivit calendarului sarbatorilor legale, in 2019 romanii vor beneficia de 12 zile declarate, oficial, zile libere nelucratoare. Partea mai puțin placuta este ca, cinci dintre aceste sarbatori pica in zile de weekend, adica o treime dintre acestea. Zile libere 2019. Calendar…