- Indemnizatie crestere copil 2019 - Concediu creștere copil. Aceasta masura este prevazuta intr-o prevedere legislativa care ar trebui sa fie votata de Camera Deputaților. In expunerea de motive se spune ca natalitatea din Romania a scazut drastic, tendința fiind constanta in ultimii 28 de…

- Asociatia Romana Pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM) si China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC) au semnat acordul de finantare pentru proiecte smart city, miercuri, 3 aprilie 2019. Gigantul China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), una dintre cele mai importante…

- Peste 600 de expozanti vor fi prezenti la Bucuresti, in perioada 20 - 22 martie, in cadrul primei editii a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum), eveniment in cadrul caruia Romania va fi reprezentata, printre altele, de prima companie autohtona de roboti umanoizi si de servicii.…

- Dupa patru refuzuri, Vasilescu se resemneaza sa ramana simplu parlamentar Pe principiul „cel mai deștept cedeaza”, ​Olguta Vasilescu anunța ca a decis sa-și retraga candidatura pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltarii, dupa ce președintele Klaus Iohannis a refuzat de patru ori numirea…

- ”Astazi, in urma unei discuții cu liderul PSD Liviu Dragnea, am luat hotararea sa imi retrag candidatura pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltarii. Un atac la CCR inseamna o perioada de cel puțin o luna și jumatate de așteptare, perioada in care activitatea guvernamentala ar avea in…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatații a prezentat prioritațile Romaniei in cadrul Comisiei pentru mediu, sanatate publica și siguranța alimentara (ENVI) din Parlamentul European, in contextul deținerii Președinției Consiliului UE.“Așa cum este tradiția, fiecare ministru este invitat de catre…

- Filmul „Valurile/ Las Olas”, de Adrian Biniez, prezentat in competitia latin-americana a Festivalului de la Mar del Plata, va rula din 25 ianuarie in cinematografele romanesti, potrivit news.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa impunerea taxei pe lacomie: Avem sub revizuire toate…

- Festivalul International de Film de Animatie provoaca artiștii de pretutindeni sa iși inscrie cele mai recente filme in cursa pentru Trofeul Animest. Ediția cu numarul 14 a unuia dintre cele mai importante evenimente de gen din Europa va anima Bucureștiul intre 4 și 13 octombrie și va trimite filmul…