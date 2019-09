Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației, a publicat, vineri, in Monitorul Oficial ordinul referitor la organizarea examenului de Bacalaureat 2020. Prima proba - proba orala la Limba Romana - va avea loc pe 9 și 10 iunie, iar rezultatele se vor afișa pe 30 iunie, conform edupedu.ro. Calendarul…

- Examenele in cadrul Evaluarii Nationale vor avea loc in perioada 15 – 18 iunie 2020, potrivit unui ordin semnat de ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz si publicat in Monitorul Oficial, potrivit Mediafax. Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in…

- Absolvenții claselor a XII-a au susținut, miercuri, examenul la matematica, in cadrul probei obligatorie a profilului la bacalaureat 2019. Subiectele primite la Matematica la BACALAUREAT 2019 sunt publicate pe site-ul Libertatea. Subiectele au fost rezolvate in studioul Libertatea de catre Costel Chites,…

- Absolvenții claselor a XII-a susțin in aceasta dimineața examenul la matematica, in cadrul probei obligatorie a profilului la bacalaureat 2019. Subiectele primite la Matematica la BACALAUREAT 2019 vor fi publicate pe site-ul Libertatea. Totodata, incepand cu ora 13:00, acestea vor fi rezolvate in studioul…

- Ministerul Educatiei a pus la dispoziția absolvenților de liceu modelele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2019. Proba la alegere in funcție de profil și specializare este programata joi, 4 iulie. Primele rezultate vor fi cunoscute in 8 iulie. Luni, absolvenții au susținut proba scrisa de Limba…

- Absolvenții claselor a XII-a incep in aceasta dimineața probele scrise din cadrul primei sesiuni a examenului de bacalaureat 2019. Prima proba este la limba și literatura romana. Subiectele primite la Limba și literatura romana la BACALAUREAT 2019 vor fi publicate pe site-ul Libertatea.ro, iar incepand…

- Absolvenții claselor a XII-a incep luni dimineața probele scrise din cadrul primei sesiuni a examenului de bacalaureat 2019. Prima proba este la limba și literatura romana. Subiectele primite la Limba și literatura romana la BACALAUREAT 2019 vor fi publicate pe site-ul Libertatea.ro, iar incepand cu…

- Bacalaureat 2019 Limba Romana. Luni, 1 iulie, absolvenții de liceu susțin proba scrisa la limba romana, la Bacalaureat 2019. Ministerul Educației a publicat pe edu.ro modele de subiecte. La prima sesiune de Bacalaureat 2019 s-au inscris 136.087 de absolventi de liceu. 116.037 dintre aceștia sunt din…