- Inceputul anului școlar este in continuare sub semnul intrebarii, iar parinții nu știu daca sa-și faca planuri de vacanța prelungita. Oficialii din Ministerul Educației au spus ca vor analiza, iar in urmatoarele zile vor lua o decizie.

- 68,10% din totalul elevilor din județul Covasna care au susținut probele Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a, au obținut note peste 5, arata rezultatele inainte de contestații. In județul Covasna, la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a s-au inscris 1652 elevi și au participat la probe 1558…

- Subiecte Evaluare Nationala 2019 Matematica. Elevii le-au primit la ora 9:00. Absolventii de clasa a VIII-a au la dispozitie 2 ore pentru rezolvarea subiectelor de examen si nu pot parasi sala cel putin o ora. La Matematica, elevii au voie sa foloseasca numai cerneala sau pasta de culoare albastra,…

- Subiecte Evaluare Naționala 2019 la matematica. Elevii de clasa a VIII-a au susținut, joi, Evaluarea Naționala 2019, la matematica, dupa ce marți au susținut prima proba, la limba romana. Vineri, 21 iunie, are loc proba de limba si literatura materna. Primele rezultatele vor fi comunicate marti, 25…

- Elevii de clasa a 8-a au susținut astazi prima proba a evaluarii naționale, cea la Limba și literatura romana. Absolvenții de clasa a VIII-a susțin acum examenulla limba romana la Evaluarea Naționala 2019. Potrivit Edupedu.ro, la subiectul II, punctul B, aceștia trebuie sa realizeze o compunere in care…

- Elevii intra, vineri, in vacanta de vara, care se va incheia in 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala incepand de marti, in timp ce probele Bacalaureatului au inceput deja. Cei aproximativ 2,9 milioane de elevi din Romania intra, vineri, in vacanta de vara.…

- Gata scoala! Elevii de clasa a opta intra in vacanța, inainte de Evaluare. Pentru elevii de clasa a VIII-a, azi este ultima zi de scoala din gimnaziu! Ei au primit o vacanta de o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, inainte de a intra in examenul de Evaluare Nationala.…

- Brosura cu numarul de locuri la liceu si ultima nota de admitere nu a aparut inca in licee, insa elevi care termina clasa a VIII-a anul acesta se pot inscrie la examenul de Evaluare Nationala in perioada 3-7 iulie 2019.